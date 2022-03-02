Объединенный мир борьбы отстранил россиян от участия в международных соревнованиях
Объединенный мир борьбы (UWW) объявил об отстранении российских спортсменов от участия в любых международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.
Помимо спортсменов, в международных соревнованиях не смогут участвовать официальные лица из России. Также в заявлении говорится об отмене всех международных турниров, запланированных на территории России.
Те же санкции будут применены в отношении представителей Белоруссии.
Источник: https://tass.ru/sport/13939175
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