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Сегодня, 20:47

Объединенный мир борьбы отстранил россиян от участия в международных соревнованиях

Иван Шитик
Корреспондент

Объединенный мир борьбы (UWW) объявил об отстранении российских спортсменов от участия в любых международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

Помимо спортсменов, в международных соревнованиях не смогут участвовать официальные лица из России. Также в заявлении говорится об отмене всех международных турниров, запланированных на территории России.

Те же санкции будут применены в отношении представителей Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/13939175
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