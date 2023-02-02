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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев приостановил карьеру

Руслан Минаев
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Муса Евлоев.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев приостановил профессиональную карьеру.

«После Олимпиады в Токио я практически не выступал из-за череды травм и долгого восстановления, — цитирует Евлоева ТАСС. — Пока я взял паузу в карьере. На предстоящем чемпионате России в Уфе я буду, но пока только в качестве гостя».

Помимо Олимпиады-2020 в Токио, 29-летний Евлоев дважды становился чемпионом мира — в 2018-м в Будапеште и 2019-м в Астане. Спустя год россиянин выиграл Кубок мира в Белграде. Также Евлоев дважды становился чемпионом Европы.

Чемпионат России по борьбе пройдет 7-8 февраля в Уфе.

Источник: ТАСС
Муса Евлоев
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