16 октября 2021 года на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena состоится поединок между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

Кто такой Владимир Минеев

Владимир Минеев — российский боец смешанных единоборств, обладатель пояса промоушена Fight Nights Global в среднем весе.

В ММА перешел из профессионального кикбоксинга, где владел титулами чемпиона мира по версиям WKA, WKN и WAKO-Pro, а также дважды становился чемпионом Европы среди любителей. В 2013 году в финале чемпионата России по тайскому боксу уступил Артему Вахитову.

Дебютный бой по правилам смешанных единоборств Минеев провел 30 сентября 2014 года на турнире Fight Nights «Битва 17. Великий уравнитель». Тогда россиянину понадобилось 75 секунд, чтобы отправить в нокаут бразильца Фернанду Алмейду.

Единственное поражение Минеев потерпел 9 декабря 2016 года на турнире Fight Nights Global 56, решением большинства уступив Майкелу Фалкану из Бразилии. Спустя пять месяцев Владимир взял убедительный реванш у бразильца за прерванный стрик из восьми побед, нокаутировав Фалкана в первом раунде.

Титул чемпиона Fight Nights Global Минеев завоевал в сентябре 2020 года на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, нокаутировав казаха Даурена Ермекова в третьем раунде.

Всего на счету 31-летнего Минеева 15 побед в 17 боях при одной ничьей и одном поражении.

Кто такой Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов — чемпион мира и мастер спорта России международного класса по боевому самбо, а также мастер спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе.

Первый бой в смешанных единоборствах на профессиональном уровне Исмаилов провел в марте 2011 года, победив во втором раунде удушающим приемом соотечественника Максима Булахтина.

Первое его поражение пришлось на турнир M-1 Challenge 39, который состоялся 23 мая 2013 года в Москве. Он проиграл Анатолию Токову, который ныне является звездой Bellator, сабмишеном (кимура) в первом раунде.

После спорного проигрыша раздельным решением французу Ксавье Фупа-Покаму в 2014 году на турнире «100% Fight 20: Comeback» Исмаилов не знает поражений в 12 поединках кряду.

В феврале 2019 года Исмаилов подписал контракт с лигой АСА (Absolute Championship Akhmat), где провел свои четыре последних боя. Именно там он победил нокаутом Александра Емельяненко в тяжелом весе, а также единогласным решением одолел Ивана Штыркова в полутяжелом. В феврале 2021 года он не стал продлевать соглашение с промоушеном и перешел в AMC Fight Night Global.

Помимо занятия смешанными единоборствами Мага является популярным блогером. На его страницу в Instagram подписано более 2 миллионов пользователей соцсети. Также он является автором YouTube-канала «Лысый хищник».

Профессиональный рекорд 35-летнего Исмаилова: 18 побед, 2 поражения и 1 ничейный бой.

Минеев — Исмаилов: первый бой

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Владимир подошел к бою с рекордом — 11-1. Магомед шел на серии из семи побед. Бойцы провели пять ярких раундов в клетке, по итогам которых судьи раздельным решением объявили ничью — 48-46, 46-48, 48-48.

После этого боя оба спортсмена одержали по четыре победы. Минеев стал чемпионом Fight Nights Global в среднем весе. Исмаилов же превратился в суперзвезду российского ММА, отправив в нокаут Александра Емельяненко и одолев Ивана «Уральского Халка» Штыркова.

Конфликт между Минеевым и Исмаиловым

За противостоянием Минеева и Исмаилова стоит серьезная личная неприязнь, которая возникла после ничейного поединка. Бойцы не ограничивали себя треш-током и дважды устраивали потасовки.

Первый эпизод случился в 2019 году в одном из отелей турецкого Белека. Исмаилов подошел к Минееву в столовой и предложил выйти на улицу для разговора. После отказа Минеева «Лысый хищник» накинулся на него с кулаками, но бойцов быстро разняли.

Самый скандальный момент противостояния случился в декабре 2020 года на турнире AMC Fight Nights Winter Cup в Москве. После одного из боев Минеев вышел в октагон, вызвав Магу на бой и обвинив в трусости. Когда в клетке появился Исмаилов, обмен колкостями с Минеевым перерос в массовую драку. По итогам инцидента оба бойца были задержаны полицией и оштрафованы на 10 тысяч рублей.

Бой Минеев — Исмаилов: кто фаворит

Букмекеры отдают предпочтение Исмаилову. Коэффициент на его победу составляет около 1,45. При этом шансы Минеева оцениваются ниже — 2,65. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 30,0.

Исмаилов превосходит своего соперника в партере, его оппозиция в последних боях несравнима с соперниками Минеева. Главный вопрос — хватит ли Магомеду выносливости на пятираундовый поединок? В своем последнем бою 35-летний боец был довольно измотан после трех раундов. Преимуществами 31-летнего Минеева можно назвать возраст и работу в стойке. Кроме того, средняя весовая категория является более удобной для Владимира. Исмаилов свои последние бои проводит в тяжелом и полутяжелом весе.

Гонорар Минеева и Исмаилова за бой

Гонорары официально не разглашаются. По словам Исмаилова, за бой он получит более 10 миллионов рублей.

«Там нормальное количество цифр. Если бы я озвучил свой гонорар, Минеев не захотел бы драться за ту сумму, которая у него есть. У нас восемь цифр в гонораре, это точно», — сказал Мага 19 июня в интервью ТАСС.

При этом президент лиги AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев признался, что Минеев за поединок получит такие же деньги, как и Исмаилов. Также Гаджиев заявил, что победителя матча-реванша ожидает защита пояса против Давида Бархударяна.

Бой Минеев — Исмаилов: где смотреть прямую трансляцию

Главный бой турнира AMC Fight Nights 104 Минеев — Исмаилов на WoW Arena в Сочи 16 октября на российском ТВ покажут «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало турнира запланировано на 18.00, старт основного карда ожидается в 21.00.

Прямая трансляция поединка также должна быть доступна на сайте «Матч ТВ», а также в приложении «Матч!» для смартфонов и Smart TV.

Минеев — Исмаилов: результат боя

Поединок рассчитан на 5 раундов по 5 минут. Если победитель не будет определен досрочно (нокаут или технический нокаут, болевой или удушающий прием, дисквалификация одного из соперников), его назовут судьи (по счету записок рефери — единогласным или раздельным решением или решением большинства голосов).

Учитывая, что турнир AMC Fight Nights 104 стартует в 18.00, Минеев и Исмаилов зайдут в клетку примерно в 23.00 мск. Соответственно, ближе к полуночи результат боя уже будет известен и появится на страницах «СЭ».