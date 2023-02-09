Когуашвили заявил, что отсутствия Власова и Евлоева на чемпионате России по борьбе не было заметно

Тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, что отсутствие на чемпионате России по греко-римской борьбе олимпийских чемпионов Романа Власова и Мусы Евлоева не повлияло на качество соревнований.

«Могу сказать, что отсутствия Романа Власова и Мусы Евлоева не было заметно, потому что помимо наших лидеров боролась молодежь, которая уже выросла и наступает. Можно сказать, что сборная команда России, которая и так молодая, еще омолодилась», — приводит слова Когуашвили ТАСС.

Чемпионат России по греко-римской борьбе прошел в Уфе с 7 по 9 февраля. Власов и Евлоев пропустили его из-за травм.