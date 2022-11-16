Олимпийский чемпион Муса Евлоев стал советником губернатора Калининградской области по развитию физической культуры и спорта

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев стал советником губернатора Калининградской области по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта в Telegram-канале.

Евлоев является победителем Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финале россиянин победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении.

Евлоев — двукратный чемпион мира, чемпион и призёр чемпионатов России, двукратный чемпион Европы.