Олимпийский чемпион Муса Евлоев стал советником губернатора Калининградской области по развитию физической культуры и спорта
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев стал советником губернатора Калининградской области по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта в Telegram-канале.
Евлоев является победителем Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финале россиянин победил олимпийского чемпиона 2016 года Артура Алексаняна из Армении.
Евлоев — двукратный чемпион мира, чемпион и призёр чемпионатов России, двукратный чемпион Европы.
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