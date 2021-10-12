Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов в интервью «СЭ» заявил, что не намерен переходить в ММА. На прошлой неделе Власов в третий раз выиграл чемпионат мира.

— Вы говорили, что хотите поехать в Токио, там отбороться, а после этого отправиться в Дагестан и там тренироваться по ММА. То есть хотели перейти в ММА?

— Нет, что вы. Я хотел увидеться... У меня дружеские, очень теплые отношения с Хабибом, очень теплые отношения с Абдулрашидом Садулаевым. Да и вообще Дагестан — это борцовская территория, куда приезжаешь и чувствуешь себя там как дома. Там знают, что такое борьба, — любой зал полный. Я всегда получал наслаждение в тех местах, где борьбу понимают и любят. Я люблю свой вид спорта. Я не готов перейти куда-то, потому что я предан борьбе. Я 26 лет в борьбе, для меня борьба — это моя жизнь, это моя страсть, это моя любовь. Все, что у меня есть в жизни, — все это благодаря борьбе. Борьба подарила мне не только титулы и славы, но и образ жизни, образ мышления, философию. Благодаря борьбе я познакомился со своей супругой — на олимпийском балу. Борьба фактически дала мне все в этой жизни. Так что говорить, что я куда-то перейду, — это было бы неправильно, это было бы предательство. Всю жизнь я буду стараться развивать свой вид спорта, быть преданным ему и как можно дольше оставаться в борьбе как действующий спортсмен.

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