Власов заявил, что планирует отбираться на Игры в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов планирует отбираться на Олимпийские игры 2024 года в Париже, информирует ТАСС.

Власов не сумел отобраться в команду на Олимпийские игры в Токио, которые пошли летом 2021 года.

«Да, — сказал Власов, отвечая на вопрос о том, планирует ли он отбираться на Игры в Париж. — Но такого, как раньше, нет, чтобы я нацелился и говорил: «Токио, Токио, Токио». Сегодня по-другому, смотрю с точки зрения своих возможностей и здоровья, понимаю, что далеко шагнуть не могу. Могу только немного улучшить свою форму, понимаю, что многое зависит от психологии, подводки, количества стартов».

«Если отнесусь максимально правильно, то, думаю, что получится. Я далеко не смотрю, но хочу максимально продлить свой спортивный век», — добавил Власов.

31-летний Власов — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.