Роман Власов: «Беру пример с Александра Усика»

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов в интервью «СЭ» рассказал, что победа Александра Усика над Энтони Джошуа вдохновила его перед чемпионатом мира.

На прошлой неделе Власов в третий раз выиграл ЧМ. Усик победил Джошуа единогласным решением судей 25 сентября и стал чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по трем престижным версиям.

— Я отошел от новостей ММА и профессионального бокса, — сказал Власов. — Единственное, видел бой Усик — Джошуа (бой состоялся 25 октября, украинский боксер победил единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по трем версиям. — Прим. «СЭ»). Меня это очень впечатлило. Героическая победа Усика. Это по-хорошему меня зарядило перед чемпионатом мира.

— Усик — красавчик? Имею в виду не как боксер, а как личность в целом.

— Да. Усик — это тот человек, на которого сегодня равняются, и равняются по праву. Он не просто великий боксер. Он еще и очень хороший человек. Очень верующий человек, очень правильные ценности несет. Я сам беру с него пример. И горжусь, что являюсь его современником.

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