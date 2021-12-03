3 декабря 2021 состоялся турнир по спортивной борьбе «Гран-при Москвы — Кубок АЛРОСА».

В программе турнира было девять поединков: по три схватки в вольной и греко-римской борьбе, один поединок в женской борьбе и две встречи по грэпплингу.

Все бои вечера

Грэпплинг

Ислам Бочкаев (Россия) победил Заура Ахмедова (Россия).

Гаирбег Ибрагимов (Россия) победил Алила Газиева (Россия).

Женская борьба

Мерим Жумназарова (Киргизия) одержала победу над Ханумой Велиевой (Россия).

Вольная борьба

До 125 кг. Сергей Козырев (Россия) одержал победу туше над Лхагвагэрэлом Мунхтуром (Монголия).

Греко-римская борьба

До 60 кг. Сергей Емелин (Россия) победил Виктора Чобану (Молдавия).

Вольная борьба

До 74 кг. Заурбек Сидаков (Россия) поборол Магомедхабиба Кадимагомедова (Белоруссия).

Греко-римская борьба

До 130 кг. Сергей Семенов (Россия) победил Зураби Гедехаури (Россия).

До 77 кг. Роман Власов (Россия) поборол Виктора Немеша (Сербия).

Вольная борьба

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев (Россия) победил Магомедгаджи Нурова (Северная Македония).