Тяжелоатлетка стала женой тренера, который годится ей в прадеды

73-летний тренер Алексей Ворона и 20-летняя спортсменка Татьяна Карпунина доказали: любви все возрасты покорны.

Татьяна Карпунина родилась и выросла в Нижнем Тагиле. В подростковом возрасте увлеклась тяжелой атлетикой и стала много тренироваться, стремясь попасть в национальную команду и отправиться на Олимпийские игры.

Занятия проходили хорошо, но у Татьяны было желание еще больше «усилить ноги», а как это сделать, она не понимала, тогда спортсменка стала искать ответ в интернете и совершенно случайно попала на страницу тренера по тяжелой атлетике Алексея Вороны, работавшего в Москве в спортивной школе олимпийского резерва. Девушка написала ему и получила не просто короткий ответ, а целую программу тренировок.

Татьяна стала заниматься по ней, и результаты заметно улучшились. Тогда Ворона пригласил девушку приехать на сборы в Москву. Приняв участие в них, а после — в соревнованиях, Татьяна вернулась в родной город, но, как оказалось, там ее уже не ждали. Наставнику Татьяны из Нижнего Тагила не нравилось, что спортсменка тренируется по чужой системе.

«Ее тренеру не понравилось, что она работает по плану чужого человека. И ей запретили тренироваться в Тагиле. Для меня это было удивительно. Как так? Человек хочет заниматься, это ее мечта! Как можно лишить человека мечты? Тогда я ей написал: «Приезжай ко мне», — говорит Алексей Ворона в интервью тагильскому изданию «Беzформата».

А Татьяна, недолго думая, снова приняла предложение тренера, собрала вещи, соврала родителям, что едет в училище олимпийского резерва, и отправилась покорять Москву.

«Я тогда так горела тем, чтобы сделать результат, тем, чтобы стать мастером спорта. Мне хотелось на Олимпиаду. И вот так вот, сломя голову, не зная куда и зачем, я поехала. Родители ничего не знали, они думали, что я еду в училище олимпийского резерва, но никак не к чужому человеку», — признавалась Татьяна.

Алексей Ворона и Татьяна Карпунина. ВКонтакте

В одной квартире

Жить Карпуниной было негде, поэтому Алексей устроил 17-летнюю девушку в своей собственной квартире. Сам он жил там с 14-летним сыном от предыдущего брака. Отношения между Вороной и Карпуниной были исключительно профессиональные. Постоянные тренировки и погоня за олимпийской мечтой.

Но Татьяна взрослела, и когда ей исполнилось 18, тренер перестал видеть в ней исключительно спортсменку и стал относиться как ко взрослой женщине, и со временем между наставником и ученицей возникли романтические чувства. «Мы стали с ней больше общаться, и появились такие нотки влюбленности. И я почувствовал, что я ее не просто как дочку люблю, а она мне нравится как девушка, женщина», — вспоминал Ворона.

Алексей Ворона и Татьяна Карпунина с ребенком. ВКонтакте

Олимпиада подождет

Отношения стали стремительно развиваться, а окончательно окрепли при довольно печальных обстоятельствах. У Алексея случился инсульт, но Татьяна не бросила любимого мужчину. Заботилась о нем, готовила, сопровождала на прогулках, помогала выполнять различные восстановительные упражнения — благодаря ее заботе Ворона смог оправиться и снова встать на ноги.

А в 20-летнем возрасте Карпунина окончательно отложила мечты об олимпийском золоте «на потом», поскольку узнала о своей беременности. Эта новость стала шоком для всех. «Помню, я приехала в Нижний Тагил, это было еще на первых неделях беременности. Меня бабушка попросила покрасить ей волосы. Я ходила все вокруг да около. А потом просто вручила ей положительный тест. Она спросила меня, кто отец ребенка. Я ей сказала, что тренер», — вспоминала Татьяна.

Родители, не знавшие, с кем их дочь жила все это время в Москве, были в ужасе. Уговаривали сделать аборт, но девушка твердо стояла на своем. Родственники Алексея (у него четверо детей от предыдущих браков) тоже без энтузиазма восприняли новость о его отцовстве в 73 года. «А мне дети сказали: «Ты че, батя, с ума сошел?!» Моей дочери 40 лет, сыну 47 лет. Они говорили, что я могу воспитывать внуков. Но внуки — это другое, с ними я не смогу все время находиться, я хотел своего ребенка», — говорил Ворона в «Беzформата».

Влюбленных все эти отговорки не остановили. Они узаконили свои отношения. И счастливо живут в браке, а летом 2021 года у них родился общий сын — Юрий. Татьяна и Алексей наслаждаются совместной жизнью, и разница в возрасте в 53 года им нисколько в этом не мешает. Но говорят, что хотят в ближайшем будущем вернуться в большой спорт и воплотить мечту об Олимпиаде в жизнь.