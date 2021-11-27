Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики

«СЭ» рассказывает уникальную историю одного из основоположников отечественного ЗОЖ Георгия Тэнно.

«На каждом шагу подстерегают нас в жизни случайности, благоприятные и враждебные. Но только в побеге, но только на хребте риска мы познаем всю их полную увесистость. Совершенно случайно через три — пять минут после выполза Тэнно и Жданка погасает свет зоны, и только поэтому с вышек швыряют ракетами, которых в тот год еще много было в Экибастузе. Если бы беглецы ползли на пять минут позже — насторожившиеся конвоиры могли бы заметить их и расстрелять. Если бы беглецы смогли под освещенным ярким небом умерить себя, спокойно рассмотреть зону и увидеть, что погасли фонари и прожекторы зоны, они спокойно отправились бы за автомашиной, и весь их побег сложился бы совсем иначе. Но в их положении — только что подлезли, и вдруг ракеты над зоной — и усомниться было нельзя, что это — за ними, по их головы. Короткий перебой в осветительной сети — и весь их побег оказался перевернут и распластан».

Это — отрывок из книги «Архипелаг ГУЛАГ», но в авторстве не Александра Солженицына, а Георгия Тэнно, одного из главных героев книги и друга писателя. Тэнно — советский морской офицер, кавалер ордена Красной Звезды и заключенный сталинских лагерей с 1948 года по знаменитой 58-й статье за шпионаж. В 1956-м реабилитирован и выпущен на свободу, несмотря на немыслимые для тех времен пять попыток побега с того самого архипелага. И именно он сохранил для мира рукопись, которая впоследствии стала одной из главных книг советской эпохи и была удостоена Нобелевской премии по литературе.

Но миру спорта офицер и зэк известен как один из отцов теории советской тяжелой атлетики, гиревого спорта, бодибилдинга — если говорить широко, атлетической гимнастики. В короткий период между окончанием войны и получением 25-летнего тюремного срока он воспитал в ЦДКА призера первого для СССР чемпионата Европы по тяжелой атлетике Александра Божко (1947), а после выхода на свободу написал несколько важных работ по «атлетизму».

<br>

Его подопечного судил Буденный

Тэнно родился в Брянске, но по происхождению был эстонцем. Уже в молодости он увлекался силовыми видами и работал в цирке акробатом, а также исполнял другие трюки на потеху публике — в ход шли мнемотехника и даже угадывание мыслей на расстоянии (булгаковское Варьете Варенухи не было сплошной фантазией автора). В 1930-х Тэнно нашел себя в ЦДКА, где между выступлениями в цирке работал тренером по тяжелой атлетике.

Там при его помощи и взошла одна из главных звезд СССР тех времен — Александр Божко. Вот что пишут об атлете историки ЦСКА:

— Обладая редкими способностями, Божко быстро прогрессировал и уже к началу 1938 года обладал несколькими рекордами СССР. Весной юбилейного года он дал обязательство установить на Спартакиаде новый мировой рекорд. Тогда мировые рекордсмены были редким явлением в нашем спорте, и все с интересом ожидали выступления Божко. В толчке двумя руками армейский атлет поднял штангу весом 159 кг. Обязательство было выполнено: показанный Божко результат на 2 кг превысил мировой рекорд, принадлежавший французу Остену. Первым поздравил нового мирового рекордсмена главный судья юбилейной Спартакиады... Семен Михайлович Буденный. (Да-да, тот самый лихой маршал! — Прим. «СЭ».) Александр Иванович Божко первым среди армейских тяжелоатлетов открыл счет мировым рекордам.

За десять лет выступлений Божко на чемпионатах СССР взял два золота, семь серебряных медалей и одну бронзовую — сверхбогатая коллекция. Две победы он одержал в годы Второй мировой — в 1940 и 1943 годах. Тренировал ли его в эти годы Тэнно и если да, то каким образом — узнать не представляется возможным.

Но в этот момент офицер, окончивший Военно-морское училище, служил на Северном флоте, обеспечивал поставки союзников по лендлизу. Несколько месяцев ходил на британских судах. Хотя начинал войну Тэнно на суше и даже после войны получил медаль «За оборону Москвы».

Тэнно после войны. Фото Wikimedia Commons

Пять побегов из лагеря

После войны же пути Тэнно и тяжелой атлетики разошлись на целых восемь лет. Несмотря на заслуги, для спецслужб послевоенного времени офицер со знанием иностранных языков и опытом работы с тлетворно влияющими англичанами был подозрительным персонажем. Он был причастен к сверхуспешному для СССР тяжелоатлетическому чемпионату Европы-1947 в Хельсинки, но уже в следующем году подвергся аресту в Риге, прямо в канун Рождества. По некоторым данным, арестована была и его жена. У супругов был грудной ребенок, который не выжил.

Солженицын цитирует Тэнно — первому своему следователю он сказал: «Вот на это самое время у нас с женой были билеты на «Графа Монте-Кристо». Он боролся за свободу, не смирюсь и я». Как и герой романа Дюма, он бежал — правда, абсолютное большинство таких попыток в советских условиях были обречены. Стать богатым и отомстить всем своим обидчикам, словно Дантес, ему ну никак не светило.

Тем не менее он стал одним из самых легендарных «убежденных беглецов» ГУЛАГа. Без особого суда и следствия Тэнно приговорили к 25 годам лагерей. Срок он отбывал в Казахстане. Подробности побегов здесь приводить не имеет смысла — книга и глава «Белый котенок» гуглится быстрее, чем часовой взводит курок. Это настоящая энциклопедия выживания, и спорта там тоже полно — от легкой атлетики до гонок на грузовиках. На некоторых форумах можно найти письма бывших заключенных от 1992-93 годов. И фамилию выдержанного и гордого атлета Тэнно они помнят.

Георгий Тэнно незадолго до своей смерти.

Родоначальник ЗОЖ

Но что самое символичное — после выхода на волю Тэнно было суждено спасти накопленные воспоминания Солженицына. Они общались и после освобождения. Вот как об этом пишет Вадим Паустовский, сын известного писателя Константина Паустовского, который неоднократно заступался за будущего нобелевского лауреата:

— Еще свежа память об охоте КГБ за рукописями «Архипелага ГУЛАГ». Она сопровождалась драматическими событиями и даже самоубийствами. И все же весь мир, а затем и наша страна познакомились с этой книгой. Неоспоримая заслуга в этом принадлежит именно Георгу Тэнно, который, по словам Солженицына, сумел спрятать на хуторе в Эстонии «то, что было тогда «Архипелагом». Солженицын писал: «Если бы это погибло, думаю, — ни за что б я его не написал, не нашел бы терпения и умения восстанавливать. Потеря такого рода — разрушительна и жжет».

Причем там же, на хуторе, Солженицын дописывал свое произведение. Он застал Тэнно при смерти и признавался, что «бился с секретариатом Союза писателей так хорошо, потому что пришел к писательским хрякам от смертной постели зэка». Советский военный и тяжелоатлет скончался в 1967 году от рака.

<br>

Популяризатор атлетики

Параллельно с этой де-факто диссидентской деятельностью Тэнно работал журналистом и публиковал советы и теоретические труды по атлетизму. Брат Георгия Павловича Владимир пошел по его стопам и тоже работал долгие годы спортивным журналистом. В 1964 году бывший заключенный стал членом Комиссии по атлетической гимнастике при Всесоюзной федерации тяжелой атлетики (была эпоха Жаботинского и Власова). В Эстонии в его честь проводили после кончины чемпионаты по бодибилдингу. Его фундаментальный труд «Атлетизм» был опубликован уже посмертно.

В нем есть советы, которые абсолютно актуальны для современных людей, желающих подсушиться и набрать мышечную массу. Одна из глав называется «Нужны ли большие мышцы?» — или «Восемь шагов к силе и красоте». Или, например, «Сделайте себе гантели».

Восемь шагов к силе и красоте по мнению Георгия Тэнно.

Море конкретных картинок и мотивационных моментов, после которых Тони Роббинс завязал бы с коучингом. Некоторые звучат даже мило и как-то идеалистично:

«Предусмотрите в распорядке дня время на отдых и развлечения: прогулки, экскурсии, встречи с друзьями, кино, театр, каток и т. д. Многие люди работают плохо только потому, что не умеют хорошо отдыхать».

Как мы, сидящие в офисах, понимаем классика! В общем, если кто желает себе большие мышцы и силу с красотой — книга также находится в общем доступе или Российской национальной библиотеке. У вас будут кубики пресса по моде 1968 года.

На форумах качков, правда, можно встретить мнение, что Тэнно использовал при написании методики Джо Вейдера — того самого, по лекалам которого учился Арнольд Шварценеггер. Но это уже совсем другая история. Судьба еще раз зло поиронизирует над Тэнно совсем скоро — в 1973 году партия признала бодибилдинг проявлением крайнего эгоизма и индивидуализма, клеймила качков алкоголиками и загнала их в подполье. До перестройки конца 1980-х.

И тем более после изучения такой биографии жаль, что наша, да и мировая тяжелая атлетика сейчас в настолько плачевном состоянии. По уши в последствиях допинговых скандалов и на грани вылета из олимпийской программы.

Источники

Александр Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ»

Дмитрий Гулевич. «С эмблемой ЦСКА»

Георгий Тэнно. «Атлетизм»

Константин Паустовский. «Повесть о жизни»