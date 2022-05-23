Легенду советской тяжелой атлетики зарезал за деньги собственный сын

Советский «чудо-штангист» Алексей Вахонин выигрывал Олимпийские игры, но был убит в пьяной семейной ссоре.

Алексей Вахонин — легендарный штангист XX века. Его судьба — это драма, в которой главный герой поднялся из самых низов, а затем стремительно скатился на социальное дно. История Вахонина в очередной раз напоминает о том, что природный талант необходимо подкреплять упорным трудом и профессиональным подходом к делу.

Зачем мама запекала Вахонина в печи?

Алексей появился на свет 10 марта 1935 года в селе Гавриловка Кемеровской области. Настоящая фамилия спортсмена — Кунов. Отец Алексея был чехом, которой попал в плен к русским солдатам в годы Первой мировой войны. В России мужчину отправили в Сибирь, где он познакомился с матерью штангиста и остался жить в нашей стране. Позже Алексей рассказывал, что отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, поэтому он практически его не помнит. А все воспоминания связаны с рассказами мамы.

В детстве Алексей болел тяжелой болезнью — рахитом. До четырех лет малыш мог только ползать. Однажды во время прогулки во дворе на него напала свинья. После этого инцидента мальчику пришлось сделать операцию, из-за которой он перестал расти. Алексей висел на волоске от смерти. Тогда мама обратилась за помощью к местному знахарю. Он посоветовал ей провести чудодейственный обряд. Женщина обмазала мальчика тестом из ржаной муки, затем обвязала марлей и лопухами. После чего поместила в раскаленную русскую печь, досчитала до ста, а когда вытащила ребенка, обмазала марганцовкой. Говорят, что благодаря этой процедуре Алексея удалось спасти. У него окрепли ноги, и он начал расти. Тем не менее мы просим не повторять данной процедуры без назначения врача.

С Кунова на Вахонина

Спустя несколько лет окрепшему юноше пришлось бросить школу, чтобы устроиться на работу. Семья была многодетной, отец погиб, поэтому мама нуждалась в помощи. Рано повзрослев, уже в 13 лет Алексей начал курить и злоупотреблять крепким алкоголем. Попойки регулярно перерастали в драки, после которых юноша попадал в милицию. Такая жизнь могла бы привести к тюрьме или гибели. Но парня спас тренер Иван Жуков, работавший в местном районном центре Гурьевске.

Жуков перевез Алексея к себе, устроил на работу в шахту, выбил для него место в общежитии и привил любовь к гиревому спорту. Молодой человек начал быстро делать успехи, выделяясь на областных соревнованиях. Тогда его заприметил профессиональный спортсмен и начинающий тренер Рудольф Плюкфельдер. Примерно в это же время Алексей впервые женился. Но брак продлился недолго. Оказалось, что семья девушки хотела получить квартиру для своей дочери, воспользовавшись спортивными успехами мужа. Молодожены быстро разбежались. А у Алексея осталась фамилия супруги — Вахонин.

В 1954 году Рудольф Плюкфельдер стал работать над спортивным будущем Вахонина. Он перевез спортсмена в Киселевск, также устроил на работу в шахту и предоставил место в общежитии. Плюкфельдер знал о пагубных пристрастиях Вахонина, поэтому работа с ним напоминала не тренировку, а дрессировку. Тренер готовил Алексея по собственным методикам. И вскоре спортсмен начал уверенно выигрывать региональные и национальные соревнования, вытеснив из сборной СССР Владимира Стогова.

Карьера стремительно шла в гору. Но на этом же этапе жизни Вахонин познакомился со второй супругой — Зинаидой. К сожалению, женщина оказался пьющей. Она постоянно отвлекала мужа, устраивая шумные попойки.

Олимпийские игры-1964 в Токио. Фото Getty Images

Яркий перформанс и победа на Олимпийских играх

В 1962 году Вахонин вместе с супругой и двумя детьми переехал в город Шахты Ростовской области. Семья жила в стесненных условиях, пока к ним не приехал Плюкфельдер. Он вновь помог Алексею устроиться на работу, найти жилье и возобновить тренировки. В этот же год Вахонин становится двукратным чемпионов СССР, благодаря чему принимает участие в международных стартах.

В 1963 году штангист покорил чемпионат мира в Стокгольме. А в 1964-м отправился на Олимпиаду в Токио, где считался главным фаворитом в своей весовой категории. Единственным равным соперник был Имре Фельди из Венгрии. Их финальная битва вошла в историю Игр. Перед заключительным толчком Вахонин проигрывал венгру 2,5 кг. Для победы нужно было в последней попытке взять рекордный вес в 142,5 кг. По тем временам это было безумием!

Когда советский спортсмен вышел на помост, то, согласно легенде, крикнул в сторону соперника: «Х... вы шахтеров знаете!» После чего Вахонин без проблем толкнул штангу. Судьи зафиксировали результат, но Алексей продолжил трэш-ток. Удерживая снаряд, он крикнул: «Х-о-опа!» и поднял левую ногу. Снимок с перформансом Вахонина тут же разлетелся по всему миру, сделав его мировой звездой с прозвищем «чудо-штангист». Кстати, тренер Алексея Рудольф Плюкфельдер также выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в своей весовой категории.

Исключение из сборной СССР

После триумфальной Олимпиады Алексей Вахонин вернулся на родину в статусе спортивной суперзвезды. На него свалились все возможные лавры. А на приеме с чествованием спортсменов в правительстве СССР он буквально по-дружески болтал с председателем Совета Министров Алексеем Косыгиным. На той же встрече атлету вручили орден «Знак почета» и приличную денежную премию. Но главное — Вахонин наконец-то обзавелся собственным жильем. Ему предоставили шикарную квартиру прямо в центре Шахт. За короткий срок Алексей превратился из обычного шахтера в зажиточного советского гражданина. Холодильник ломился от импортных деликатесов, а семья носила самую дорогую по тем временам одежду.

Всеобщая слава и популярность больно ударила по одному из лучших спортсменов мира. К сожалению, высокий статус только усилил пристрастие Вахонина и его жены к пагубным привычкам. Новая квартира стала пристанищем для разных маргиналов. Даже железный Плюкфельдер не мог усмирить своего товарища по сборной. Их отношения испортились, а карьера Вахонина стремительно пошла на спад.

В 1965 году Алексей выиграл чемпионат Европы, но затем с треском провалился на мировом и домашнем первенстве, пролетев мимо медалей. Правда, в следующем году все же сумел взять золото чемпионата мира и СССР. В 1967 году вновь случился провал -лишь второе место на первенстве Союза.

В 1968-м Вахонин еще надеялся поехать на Олимпийские игры в Мехико. Но тренерский штаб сборной поставил жесткое условие — выиграть чемпионат Европы в Ленинграде. Алексей не справился с этой задачей, завоевав только бронзу. Казалось, что шанс проявить себя мог еще появиться, но атлет собственными руками окончательно сломал себе карьеру. Ночью после провального выступления Вахонин сильно напился. Утром он не явился на обязательный командный сбор, после чего его навсегда исключили из сборной. Не помог даже близкий товарищ, наставник и коллега Рудольф Плюкфельдер. В тот момент их отношениям также пришел конец.

Алексей Вахонин.

Сын зарезал за ваучер

Вернувшись в Шахты, знаменитый штангист продолжил регулярно выпивать и гулять. Но вскоре стали заканчиваться деньги. Тогда экс-спортсмен попытался устроиться на работу тренером, но его не взяли из-за отсутствия аттестата о среднем образовании. Госкомспорт изредка выделял небольшие пособия, но прожить на эти деньги было нереально. Алексею пришлось вернуться на работу в шахту. Но и оттуда его уволили за постоянные пьянки. Далее Вахонин устроился разнорабочим, а затем — могильщиком на кладбище.

Жена Зинаида бросила мужа-неудачника, прихватив последние сбережения и младшего ребенка. Старший сын остался жить с Алексеем, сделавшись его собутыльником. Жизнь олимпийского чемпиона оборвалась 1 сентября 1993 года. Отец и сын традиционно выпивали на кухне. Как вдруг между ними произошла ссора. Вахонин-младший узнал, что у отца есть ваучер, за который можно выручить деньги, и потребовал его отдать. Алексей начал сопротивляться, но сын рассвирепел. Он схватил нож, лежащий на столе, и вонзил его в грудь отца. Врачи, прибывшие на вызов, лишь зафиксировали смерть 58-летнего экс-спортсмена.

В 1995 году в память о талантливом атлете Алексее Вахонине учредили ежегодный детский турнир. А в городе Шахты установили его портрет на Аллее спортивной славы. «Это был человек с первой сигнальной системой. Он не мыслил. Он даже в голову не брал, что ему выступать на следующий день. Ему Юрий Власов (легендарный советский тяжелоатлет. — Прим. «СЭ») говорил: «Леша, тебе надо вставать, тебе сегодня выступать». А он ему отвечал: «Как? Разве сегодня?!» Юра все время так смеялся. Вот это нервы у него», — делился воспоминаниями Рудольф Плюкфельдер.