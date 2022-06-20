Штангистка Элизабет Поблете родила на тренировке, не зная о беременности

Жуткий случай со спортсменкой из сборной Чили по тяжелой атлетике.

Девушки порой жертвуют гораздо большим, чем мужчины, ради успешной спортивной карьеры. В частности, образом жизни заботливой мамы. Порой у профессиональных спортсменок появляются дети в юном возрасте, когда организм еще способен быстро восстановиться, или уже после завершения карьеры, когда «биологические часы стремительно тикают». Но бывают и уникальные случаи. Например, как с чилийской штангисткой Элизабет Поблете, которая родила ребенка прямо во время тренировки. Еще более поразительно, что девушка даже не знала о своей беременности. Как такое возможно?

Участие в Олимпийских играх в Пекине

Чилийские штангисты никогда не входили в когорту элитных атлетов. Но в середине 2000-х Элизабет Поблете являлась надеждой свой сборной. Она родилась 28 сентября 1987 года в столице Чили — Сантьяго. Еще в детстве она увлеклась тяжелой атлетикой, вдохновившись тренировками мужской сборной. Местная федерация считала молодую спортсменку перспективной. Первыми крупными соревнованиями в жизни девушки стали Панамериканские игры в 2007 году, которые проходили в Рио-де-Жанейро. На Играх спортсмены, помимо медалей, разыгрывали путевку на летние Олимпийские игры в Пекин.

19-летняя спортсменка выступила ниже ожиданий, заняв 7-е место. Она не прошла квалификацию и, казалось, пролетела мимо Пекина-2008. Однако из-за неиспользованных квот, выделенных комиссией, Поблете все-таки отправилась на первые и единственные в карьере Олимпийские игры. Элизабет прилетела в столицу Китая в статусе аутсайдера. Ожидаемо она заняла последнее, 12-е место в категории до 75 килограмм, набрав в сумме 197 килограмм. В рывке Поблете взяла 86 и 91 килограмм, а в толчке всего — 106 килограмм.

Тем не менее ее результатом гордилась вся страна, так как на Олимпиаде-2008 она была единственной представительницей сборной Чили, выступавшей в тяжелой атлетике. На родину Поблете вернулась звездой. Однако мировое сообщество узнало ее имя совсем не благодаря спортивным результатам.

Элизабет Поблете. Фото Getty Images

Я в шоке

Практически никому не известная за пределами Чили Элизабет Поблете попала в заголовки мировых СМИ в начале декабря 2009 года. На тот момент 22-летняя спортсменка жила в Бразилии. В городе Сан-Паулу она проходила тренировочные сборы, готовясь к новым соревнованиям. Утром 8 декабря перед одной из тренировок Поблете почувствовала себя неважно. Штангистка ощущала острую боль в животе, головокружение и рвотные позывы. Однако она решила не обращать внимания на симптомы, списав недомогание на банальное отравление.

В зале Элизабет, как обычно, готовилась по отработанной программе. Но вдруг после очередного рывка она резко бросила снаряд и убежала в уборную. Именно там она произвела на свет своего первенца. Девушка оказалась в шоке, так как даже не подозревала о своей беременности. «Я начала поднимать штангу. В момент рывка почувствовала боль в животе. Думала, что-то не то съела», — вспоминала Элизабет. Поблете позвала на помощь тренеров и вместе с новорожденным малышом была экстренно госпитализирована в ближайшую клинику.

Главный тренер спортсменки Горацио Рэйс рассказывал, что роды ее подопечной оказались неожиданным сюрпризом. «Неделю назад я был судьей на соревнованиях в Чили, в которых участвовала Поблете. Все прошло хорошо, и она выиграла соревнования. Я видел, что она была большой, круглой и сильной. Это все, что я заметил», — поделился специалист. Из-за регулярных нагрузок Элизабет родила мальчика раньше срока. Недоношенный шестимесячный малыш весил всего 1,15 килограмма, а рост достигал 34 сантиметров. Младенца экстренно определили в палату интенсивной терапии, где врачи боролись за его жизнь.

Новоиспеченную маму выписали уже на следующий день. Однако тренировки ушли на второй план. Хоть она и не знала о своей беременности, но борьба за жизнь первенца стала для женщины первостепенным делом. Несмотря на все возможности современной медицины, ребенок скончался спустя восемь дней. Врачи объяснили смерть тем, что у малыша не успели развиться органы дыхания, поэтому шансы на спасение изначально были минимальными. Побелете вынужденно покинула больницу из-за того, что не могла оплатить счета. К тому же после потери ребенка Элизабет пришел внушительный чек. На тот момент она не могла покрыть такие расходы. К счастью, убитую горем маму выручила чилийская федерация, оплатив за нее медицинские услуги.

Как такое могло произойти?

Поблете почувствовала первые симптомы беременности задолго до родов. Элизабет мучали недомогания на протяжении восьми недель, но она их просто игнорировала, продолжая интенсивные занятия. Специалисты говорят, что в случае штангистки такое вполне реально и она действительно имела право не догадываться о своем интересном положении. У спортсменок, которые ежедневно занимаются тяжелыми физическими нагрузками, порой возникают проблемы с «женскими делами». Вдобавок Поблете наверняка применяла различные препараты и биологические добавки, которые влияют на репродуктивные функции. Из-за этого ее организм постепенно трансформировался.

В 2022 году чилийской спортсменке исполнится 35 лет. Она уже завершила профессиональную карьеру и находится на отдыхе в родном Сантьяго. После трагичного инцидента с неудачными родами она не бросила спорт. Поблете продолжила выступать, но значимых успехов не достигла. Тем не менее за спортивную карьеру Элизабет сумела заработать достаточную сумму, чтобы сейчас чувствовать себя в порядке. Известно, что спортсменка накопила от одного до пяти миллионов долларов. На сегодняшний день женщина живет одна и никак не освещает свою жизнь в социальных сетях. Неизвестно также, находится ли она браке. Возможно, из-за личной трагедии Элизабет не смогла вновь решиться на беременность.