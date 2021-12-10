Российский штангист Гараев выиграл бронзу на чемпионате мира в весовой категории до 67 кг
16:13
Российский штангист Зулфат Гараев занял третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 67 кг.
Россиянин показал результат 315 кг (146 кг в рывке + 169 кг в толчке). 21-летний Гараев также стал обладателем малой золотой медали в рывке.
Чемпионом мира стал Достон Йокубов из Узбекистана, который поднял 324 кг (144+180), серебро завоевал представитель Колумбии Франсиско Москера (316 кг; 137+179).
Турнир по тяжелой атлетике проходит в Ташкенте и завершится 17 декабря. В рамках чемпионата мира будут разыграны 20 комплектов наград.
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