Гараев: «У меня была травма плеча, и на чемпионате мира выступал на обезболивающих»

Российский штангист Зулфат Гараев прокомментировал третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте.

«Конечно, я доволен своим результатом, — приводит слова Гараева ТАСС. — Но когда выхожу на помост, то всегда настраиваюсь только на первое место. Мне нужно переходить в другую весовую категорию, потому что на тренировках я поднимаю больше, а когда дело доходит до соревнований, то толкать тяжело приходится. И еще у меня была травма плеча, я здесь выступал на обезболивающих».

21-летний Гараев выиграл бронзу на ЧМ-2022, показав результат 315 кг (146 кг в рывке + 169 кг в толчке). Победителем стал Достон Йокубов из Узбекистана, который поднял 324 кг (144+180).

Турнир по легкой атлетике проходит в Ташкенте и завершится 17 декабря.