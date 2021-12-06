Определен состав сборной России на чемпионат мира по тяжелой атлетике

Тренерский штаб женской и мужской сборных России по тяжелой атлетике определился с окончательным составом команд на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 декабря в Ташкенте, информирует ТАСС.

В состав женской команды вошли Регина Шайдуллина и Надежда Панова (обе — весовая категория до 45 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (обе — до 59 кг), Анастасия Анзорова (до 64 кг), Евгения Гусева (до 71 кг), Яна Сотиева (до 76 кг) и Дарья Ахмерова (до 87 кг).

В составе мужской команды выступят Зулфат Гараев (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Вячеслав Яркин (до 81 кг), Роман Чепик и Артем Окулов (оба — до 89 кг), Артур Бабаян и Георгий Купцов (оба — до 96 кг), Александр Кибанов и Федор Петров (оба — до 102 кг), Алексей Ловчев (свыше 109 кг).