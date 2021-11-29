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Допинг

Российская штангистка отстранена из-за допинга на основании базы данных LIMS

14:57

Российская штангистка Ксения Козина временно отстранена Международным агентством допинг-тестирования (ITA) из-за нарушения антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), сообщает ТАСС.

В допинг-пробе спортсменки от 2014 года был обнаружен запрещенный анаболик остарин. Козина отстранена до окончательного решения по делу.

Козина является бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров в весовой категории до 48 кг, а также победительницей прошедшего европейского первенства до 23 лет в весовой категории до 49 кг.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13054743

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Иван Шитик все материалы автора
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