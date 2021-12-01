Китайцы отказались выступать на чемпионате мира по тяжелой атлетике
08:31
Сборная Китая добровольно отказалась от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который стартует в Ташкенте 7 декабря.
Формально снятие китайцев объясняется трудностями с зарубежными поездками из-за пандемии. Ранее предполагалось, что Китай привезет в Ташкент команду из восьми штангистов, в том числе четырех бывших чемпионов мира и рекордсмена мира в категории 81 кг Ли Даиня.
На Олимпиаде 2020 китайцы стали лучшей командой, завоевав 7 золотых и 1 серебряную медали.
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