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Китайцы отказались выступать на чемпионате мира по тяжелой атлетике

08:31

Сборная Китая добровольно отказалась от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который стартует в Ташкенте 7 декабря.

Формально снятие китайцев объясняется трудностями с зарубежными поездками из-за пандемии. Ранее предполагалось, что Китай привезет в Ташкент команду из восьми штангистов, в том числе четырех бывших чемпионов мира и рекордсмена мира в категории 81 кг Ли Даиня.

На Олимпиаде 2020 китайцы стали лучшей командой, завоевав 7 золотых и 1 серебряную медали.

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Олег Шамонаев все материалы автора
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