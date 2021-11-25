Агапитов считает выборы нового президента Европейской федерации тяжелой атлетики незаконными

Исполняющий обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов прокомментировал предстоящие выборы нового руководства организации.

«Выборы EWF противоречат конституции организации, они проводятся в прямом нарушении с ее требованиями и, как известно, с нарушением сроков, — цитирует Агапитова ТАСС. — Об этом я как временно и. о. президента EWF уже предупредил исполнительный комитет и генерального секретаря. На мой взгляд, позиция нового президента EWF будет довольно шаткой, потому что каким бы профессиональным ни был этот спортивный менеджер, фактор нелегитимности выборов всегда будет давить на него. Возможно, что это нарушение будут в будущем пытаться использовать в политической борьбе за доступ к власти в EWF».

Проведение выборов запланировано на 18 декабря 2021 года.

Бывший президент EWF Хасан Аккус приостановить свою деятельность в конце июня . Это связано с тем, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило его в сокрытии нарушений антидопинговых правил.