Максим Агапитов: "Эти пять дел как эхо прошлой войны"

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов считает "эхом прошлой войны" открытые пять дел против российских спортсменов.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) во вторник сообщила об открытии дел в отношении Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тимы Туриевой. Расследование было начато благодаря партнерству IWF с Независимой организацией допинг-тестирования и Всемирным антидопинговым агентством.

- Только один человек из этих пяти должен был выступить на ближайших соревнованиях, - цитирует "РИА Новости" Агапитова. - Эти пять дел как эхо прошлой войны, дела прошлой федерации - допинг-дела открыты по данным за период 2012-2014 годов. Мы, к сожалению, до сих пор с этим сталкиваемся. Сейчас не могу сказать, станет ли это поводом для каких-то санкций против нас - юристы это изучают.

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