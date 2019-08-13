Албегов, Беджанян и еще трое российских тяжелоатлетов отстранены за допинг

Стали известны имена пятерых российских тяжелоатлетов, временно отстраненных за нарушение антидопинговых правил, информирует Inside the Games.

Это двукратный чемпион мира и бронзовый медалист Олимпиады-2012 Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы Давид Беджанян, трехкратный серебряный призер ЧМ и двукратный чемпион Европы Олег Чен, а также чемпион России Егор Климонов.

Сегодня стало известно, что пять российских штангистов временно отстранен после проверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что база данных Московской антидопинговой лаборатории после изъятия находится в обработке у ВАДА, а часть информации передана в международные федерации.

В прошлом месяце Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что по итогам предварительной проверки допинг-проб из Московской лаборатории выявлены около 300 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.

Напомним, РУСАДА в 2018 году было восстановлено в правах, одним из условий восстановления была передача данных Московской лаборатории.