Олимпийскую чемпионку Оксану Сливенко дисквалифицировали на два года за допинг

Российские тяжелоатлеты Оксана Сливенко, Светлана Шимкова и Ринат Киреев дисквалифицированы за допинг.

Как сообщает международное агентство допинг-тестирования (ITA), спортсмены обвиняются в использовании запрещенных препаратов, в том числе анаболических стероидов и отстранены на два года. Данные были получены на основе базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

По информации источника, тяжелоатлеты не стали оспаривать дисквалификацию, при этом Шимкова призналась в антидопинговом нарушении.

34-летняя штангистка Сливенко является олимпийской чемпионкой Пекина-2008 в весовой категории до 69 кг. Ее срок начинает отсчет с 1 марта 2021 года. При этом ее результаты, показанные с 1 марта 2012 года были аннулированы.

38-летняя Шимкова — чемпионка мира и Европы в весе до 69 кг. Ее отстранение отсчитывается с 16 октября 2020 года. Недействительными признаны ее результаты с 8 мая 2012 года.

35-детний Киреев является серебряным призером чемпионата Европы 2013 года до 94 кг и победителем Универсиады-2011 до 85 кг.

Он дисквалифицирован РУСАДА с мая 2019 года на 4 года, его отстранение длится до сих пор, в связи с чем ITA не стало применять к нему дополнительные санкции, кроме аннулирования результатов с 9 февраля 2012 года.