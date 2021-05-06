Депутат Милонов отреагировал на новость о квалификации трансгендера на Олимпиаду

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал «СЭ» новость об участии тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард в Летней Олимпиаде в Токио по решению МОК о квалификации на Игры-2020 по рейтингу.

Как сообщает Inside the Games, правила отбора изменены из-за того, что из-за пандемии пришлось отменить много соревнований.

«Я об этом говорил еще месяц назад. То, что для нормальных людей уродство, для них станет нормой. И наши девчонки будут с бородатыми ЛГБТ-BLM уродами состязаться, которые думают, что они девочки. Люди просто плохо в школе учились. Для них идеологические вещи важнее науки — тело мужчины и женщины обладают совершенно разными возможностями. Извращенческие отрезания частей тела у этих сумасшедших определяют пол — это несправедливо. Если так пойдет дальше, то зачем посылать девчонок? Нам надо заканчивать со всей этой историей. Нам нечего будет делать в международном олимпийском движении — все остальные нормальные страны поступят так же. Унизительно отправлять наших девчонок к этим уродам», — сказал Милонов «СЭ».

Десять лет назад Хаббард носила имя Гэвин и считалась одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин своей страны, хотя на международном уровне особых успехов не было. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и стал работать в местной федерации. А потом решил сменить пол и получил новое имя Лорел. После этого возрастная штангистка неожиданно завоевала серебро чемпионата мира-2017, а потом выиграла Тихоокеанские Игры. Медали были завоеваны по всем правилам — Хаббард выполнила требования МОК относительно генной терапии.

(Константин Колмаков)