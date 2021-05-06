В Госдуме отреагировали на участие тяжелоатлетки-трансгендера на Олимпиаде в Токио

Депутат Госдумы Игорь Лебедев в беседе с «СЭ» прокомментировал новость об участии тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард на Олимпиаде в Токио в результате решения МОК о квалификации на Игры-2020 по рейтингу. Как сообщает Inside the Games, правила отбора изменены из-за того, что из-за пандемии пришлось отменить много соревнований.

«Не вижу в этом никакой проблемы. И вам советую не искать. Ничего сверхъестественного и необычного нет, нормальная ситуация. Пусть этот вопрос рассматривает Федерация тяжелой атлетики. Поднимать вопрос только из-за того, что человек трансгендер, гей или лесбиянка, в высшей степени некрасиво по отношению к спортсмену. Не хочу называть имена, но посмотрите на некоторых спортсменок-женщин. Там мужчина рядом не стоял! Спортивные качества не зависят от пола, цвета кожи, национальности, роста и веса. И я не уверен, что трансгендер из Новой Зеландии уж так легко выиграет соревнования у женщин», — сказал Лебедев «СЭ».

Десять лет назад Хаббард носила имя Гэвин и считалась одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин своей страны, хотя на международном уровне особых успехов не было. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и стал работать в местной федерации. А потом решил сменить пол и получил новое имя Лорел. После этого возрастная штангистка неожиданно завоевала серебро чемпионата мира-2017, а потом выиграла Тихоокеанские Игры. Медали были завоеваны по всем правилам — Хаббард выполнила требования МОК относительно генной терапии. Но шокированные соперницы уверяли, успехи Лорел связаны с ее мужским телом, которое практически не поменялось после операции по смену пола. Теперь Хаббард может стать первым в истории трансгендером, выступившим на Олимпиаде.

(Константин Колмаков)