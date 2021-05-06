Губерниев отреагировал на участие тяжелоатлетки-трансгендера в Олимпиаде в Токио

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о квалификации тяжелоатлетки-трансгендера из Новой Зеландии Лорел Хаббард на Олимпиаду в Токио в результате решения МОК о квалификации на Игры-2020 по рейтингу.

Как сообщает Inside the Games, правила отбора изменены из-за того, что из-за пандемии пришлось отменить много соревнований.

«Мне кажется, это очень опасная тенденция. Должны быть какие-то ограничения. Мы понимаем гендерное равенство. Мы понимаем, что если женщине чего-то не дать, она подойдет и возьмет сама, как было сказано в фильме Аллы Суриковой устами прекрасного артиста Михаила Светина. (Из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов», — Прим. «СЭ»). Я за то, чтобы женщины соревновались наравне с мужчинами в тех видах спорта, в которых считают нужными, но к вопросу трансгендеров надо подходить осторожно. Я не буду никого голословно осуждать, но мы просто можем далеко зайти. Определенные спортсмены будут иметь преимущество. Я надеюсь на здравый смысл людей, которые обеспечивают Олимпийские игры регламентом», — сказал Губерниев «СЭ».

Десять лет назад Хаббард носила имя Гэвин и считалась одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин своей страны, хотя на международном уровне особых успехов не было. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и стал работать в местной федерации. А потом решил сменить пол и получил новое имя Лорел. После этого возрастная штангистка неожиданно завоевала серебро чемпионата мира-2017, а потом выиграла Тихоокеанские Игры. Медали были завоеваны по всем правилам — Хаббард выполнила требования МОК относительно генной терапии.

(Константин Колмаков)