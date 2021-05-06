На Олимпиаду прорвалась 140-килограммовый трансгендер. Намечается скандал

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард, 35 лет жившая в мужском теле, претендует на медаль Токио-2020.

Тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард получила хороший шанс стать первым в истории трансгендером — участником Олимпийских игр. Изменение правил отбора на Игры-2020 открывает дорогу в Токио 43-летней спортсменке, которая всего десять лет назад была мужчиной и входила в мужскую сборную своей страны. В 2017 году Хаббард сенсационно завоевала серебро в супертяжелой весовой категории у женщин на чемпионате мира, а в 2018-м была фаворитом Игр Британского Содружества, но получила травму прямо на помосте. Теперь у Лорел есть все шансы стать призером Олимпиады-2020.

Правила были соблюдены

Десять лет назад Хаббард носила имя Гэвин и считалась одним из ведущих тяжелоатлетов-мужчин своей страны, хотя на международном уровне особых успехов не было. В 35 лет Гэвин завершил карьеру и стал работать в местной федерации. А потом решил сменить пол и получил новое имя Лорел. После этого возрастная штангистка зажгла на чемпионате мира-2017, а потом выиграла Тихоокеанские игры. Медали были завоеваны по всем правилам — Хаббард выполнила требования МОК относительно генной терапии. Уровень мужского гормона тестостерона в ее крови не превышал 10 наномоль на литр. И это при том, что типичный показатель тестостерона у женщин составляет от 0,12 до 1,79 единицы, тогда как у взрослых мужчин он колеблется от 7,7 до 29,4 наномоль.

Однако дело тут было совсем не в тестостероне. Шокированные соперницы Лорел уверяли: ее успехи связаны с мужским телом, которое практически не поменялось после операции по смене пола. В частности, на Играх Британского Содружества 2018 года, где Хаббард стала первым участником-трансгендером в истории, она оказалась самой тяжелой тяжелоатлеткой, опередив ближайшую конкурентку на 12 кг. Лорел тогда победила в первом упражнении — рывке. Но в последней попытке, пытаясь установить рекорд соревнований (132 кг), получила травму и не смогла выйти на второе упражнение — толчок.

Возможно, именно это повреждение помешало Хаббард бороться за медали чемпионата мира в 2019-м (Лорел стала только шестой). Но новозеландский трансгендер выиграла Тихоокеанские игры, спровоцировав скандал в Самоа, где ожидали победы местной спортсменки. На тему запрета выступлений трансгендеров в женских соревнованиях высказался даже премьер-министр этой страны. Но ругаться было бесполезно — формально Лорел ничего не нарушила. Более того, трансгендер-ветеран продолжила успешные выступления и в 2020 году выиграла Кубок мира в Риме, что стало заявкой на медали Олимпиады в Токио. Сейчас только три потенциальные участницы Игр имеют более высокий личный результат.

Lead story in the Samoa Observer focuses on #LaurelHubbard, along with the main opinion piece in the paper and reader comments... https://t.co/NnaDDzRLYi #Samoa2019 #PacificGames pic.twitter.com/1Gku0pAX2Z — Mike Pavitt (@michael_pavitt) July 15, 2019

Спортивное сообщество не готово к появлению подобного спортсмена

В Токио 43-летняя Хаббард станет самой возрастной тяжелоатлеткой. Формально отбор еще продолжается до 5 июля, но после того, как международная федерация и МОК из-за пандемии снизили количество квалификационных стартов, только чудо помешает Лорел получить путевку на Игры-2020. Сейчас трансгендерная спортсменка занимает в самой тяжелой категории 16-е место в рейтинге. Но по крайней мере шесть штангисток, имеющих больше очков (в том числе отстраненная россиянка Татьяна Каширина), не смогут поехать в Токио. Впрочем, перспектива выступления Хаббард на Олимпиаде вызывает в спортивном сообществе самую разную реакцию.

«Женщина-трансгендер с биологически мужским телом имеет серьезные физические преимущества перед женщинами, рожденными в женском теле, в любом виде спорта, где физическая сила является определяющим фактором. Это бесспорный факт», — считает британский журналист Пирс Морган.

«Я плачу от счастья, наблюдая за карьерой Лорел, — написала в Twitter известная австралийская спортсменка-трансгендер Кирсти Миллер. — Ей приходится выступать под огромным давлением. Я горжусь этой храброй женщиной».

«Правила, которые позволяют мне участвовать в соревнованиях, приняты в 2003 году, — парирует Хаббард. — Это удивительно, почти через два десятилетия мир спорта не готов к появлению такого атлета, как я. Тем не менее я не собираюсь отступать и готова доказать, что наступило подходящее время для перемен».

Небинарные люди

В циклических и силовых видах спорта различия в результатах мужчин и женщин обычно составляют от 10 до 20 процентов. Для большого спорта это пропасть. Есть мнение, что превосходство мужчин частично является наследием эпохи социального неравенства, и разрыв на фоне эмансипации стремительно сокращается. Вместе с тем очевидно, что мужчины, как правило, все равно имеют от природы физическое преимущество перед женщинами. То есть тренированная и генетически одаренная женщина наверняка будет сильнее нетренированного мужчины. Но победить элитных спортсменов-мужчин даже самой гениальной женщине практически невозможно. Попыток было множество, но почти все они проваливались.

Ученые говорят, что физическое превосходство мужчины над женщиной формируется в подростковом возрасте. Именно в этот период организм вырабатывает максимальное количество тестостерона, и у мальчиков формируется более мощная верхняя часть туловища, больший объем легких и сердца, более длинные конечности. Даже если потом уровень тестостерона в организме ограничить (например, при помощи гормональной терапии после операции по смене пола), достигнутые физические качества никуда не денутся. При этом по этическим соображениям транссексуалы сейчас фактически без ограничений допускаются на соревнования. В США эта проблема уже вышла на законодательный уровень, поскольку в американском школьном и студенческом спорте уже выступают десятки трансгендеров.

I'm usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery! I'm feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we've always existed & no one can erase us! ??? pic.twitter.com/6ERDPoQGwb — Layshia Clarendon (@Layshiac) January 29, 2021

Кстати, в Токио Хаббард может оказаться не единственной спортсменкой, чья гендерная идентичность вызывает вопросы. В списке кандидатов в женскую сборную США по баскетболу — Лейшиа Кларендон, которая публично называет себя «небинарным человеком» (то есть не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу). Эта баскетболистка пока не меняла пол, но сделала себе операцию по удалению груди. «Я чувствую свободу и эйфорию, я хочу, чтобы трансгендеры знали и видели, что мы всегда существовали и никто не может нас стереть!» — написала Кларендон после этого события.