Агапитов объяснил подачу в CAS иска к Международной федерации тяжелой атлетики

Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов подал апелляцию на решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Он не согласен с тем, что якобы нанес репутационный ущерб вице-президенту организации Аттиле Адамфи.

«Адамфи обвиняет нас в том, что мы его оговорили, назвав соучастником [бывшего главы IWF] Тамаша Аяна. На самом деле, в письме, которое я писал в статусе исполняющего обязанности президента европейской федерации в адрес британской федерации, были использованы цитаты из доклада Ричарда Макларена.

Мы доверяем докладу Макларена, который провел расследование деятельности прежнего руководства международной федерации. Если у него есть претензии, то ему нужно подавать в суд на Ричарда Макларена», — цитирует Агапитова ТАСС.

В декабре 2021 года комиссия IWF по этике и дисциплинарной ответственности вынесла Агапитову выговор. Ему необходимо выплатить Адамфи 7 тысяч долларов в качестве компенсации за репутационный ущерб.

Он оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), слушание по делу состоится 7 сентября.