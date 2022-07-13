Тяжелоатлета Муратова повторно отстранили на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российский тяжелоатлет Геннадий Муратов получил дополнительно четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

35-летний спортсмен дисквалифицирован за нарушение пункта 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил «Запрет на участие в течение срока дисквалификации или временного отстранения». Атлет также был дисквалифицирован в сентябре 2021 года на аналогичный срок.

Ранее за нарушение пункта 4.1 «Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и пункта 4.2 «Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода» общероссийских антидопинговых правил на четыре года была дисквалифицирована тяжелоатлетка Регина Мухаметшина.

Муратов становился бронзовым призером чемпионата Европы 2015 года и победителем универсиады в 2011 году. Тяжелоатлет выступал в категории до 105 кг.