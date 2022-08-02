Санкт-Петербург лишили права принять чемпионат мира по гиревому спорту

Президент Всероссийской федерации гиревого спорта Сергей Кириллов сообщил, что Санкт-Петербург был лишен права принять чемпионата мира по гиревому спорту.

«В этом сезоне мы планировали провести в Санкт-Петербурге чемпионат мира, но турнир у нас забрали, его перенесли в Индию. Индийская сторона не против выступления российских спортсменов, как и Международный союз гиревого спорта», — приводит слова Кириллова ТАСС.

Российские гиревики сохранили возможность выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. При этом они не смогли попасть на чемпионат Европы, который прошел в Эстонии в конце мая.

«На наш запрос по вопросу предоставления документов нам не ответили, что не позволило оформить визы», — отметил Кириллов.

Чемпионат мира по гиревому спорту пройдет в Нью-Дели с 27 октября по 1 ноября.