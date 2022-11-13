Итальянский тренер снова стал главным в России. Правда, пока только на один матч

Итоги седьмого тура Суперлиги.

В мужской и женской Суперлиге состоялись матчи седьмого тура. Лидеры подтвердили свой статус, но не обошлось без сюрпризов. Подробнее — в материале «СЭ».

Бузато встал у руля «Зенита»

В матче против минского «Строителя» на тренерском мостике «Зенита» из Санкт-Петербурга произошли изменения. Андрей Толочко не смог руководить командой из-за болезни, поэтому на место рулевого встал итальянец Серджо Бузато. Экс-наставник женской сборной России в «Зените» выполняет роль старшего тренера, и в мужских командах он не руководил очень давно — в 2012-м был главным в «Факеле».

Несмотря на перестановки, исход матча предугадывался, ведь встречались первая и последняя команды чемпионата. «Зенит» имеет такой набор игроков, что мог победить и без тренера. В итоге будничные 3:0. Питерцы продолжают возглавлять таблицу, идя без поражений.

Волейболисты московского «Динамо». ВК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» продолжает погоню

Действующий чемпион России московское «Динамо» имеет пока одно поражение — как раз от команды из Санкт-Петербурга. Больше бело-голубые осечек не допускали. Однако выездной матч против «Кузбасса» в седьмом туре простым не получился. Хозяева серьезно надавили на «Динамо» в первом сете и повели в счете. Но во второй партии набрала обороты атака гостей. Особенно хорошо себя проявили Цветан Соколов и Ярослав Подлесных. 3:1 — волевая победа «Динамо».

Большей борьбы ждали во встрече «Локомотива» и «Белогорья». Этот матч выглядел центральным в туре, соперники казались равными. Обе команды являются претендентами на медали не только в чемпионате, но и в Кубке. Там они добрались до «Финала четырех», причем белгородский клуб остановил московское «Динамо». Но встреча «Локо» и «Белогорья» в седьмом туре неожиданно завершилась в трех сетах в пользу команды из Новосибирска.

Волейболистки «Спарты». ВК «Спарта»

Школьница принесла победу «Спарте»

В женской Суперлиге первую строчку удерживает московское «Динамо». В седьмом туре бело-голубые отправились в гости к «Тулице». Хозяева стали сильнее в межсезонье и создали проблемы лидеру. Счет 3:1 в пользу «Динамо», но «Тулица» до последнего сражалась за тай-брейк — четвертый сет гости выиграли со счетом 30:28. Таким образом, у москвичек семь выигранных встреч из семи в Суперлиге, а если прибавить матчи Кубка, то это уже одиннадцатая победа подряд.

Ближе всех к «Динамо» в чемпионате подобрался «Протон». Команде из Саратова нужно было на своей площадке подтвердить свои медальные амбиции в игре против серебряного призера прошлого сезона «Уралочки». «Протон» уверенно справился с клубом из Свердловской области за три сета. Теперь у них шесть побед в семи матчах, а в следующем туре они попробуют замахнуться на большее — саратовчанки отправятся в Москву к «Динамо».

Одна из самых ярких игр тура прошла в Краснодаре между местным «Динамо» и «Спартой». Встреча продолжалась три часа и завершилась на тай-брейке в пользу нижегородского клуба. Серьезный вклад в успех внесла 16-летняя доигровщица Елизавета Нестерова. На ее счету 17 очков, в том числе решающее победное касание.

Суперлига. Мужчины. 7-й тур

«Югра-Самотлор» — «Нова» — 3:1 (25:17, 25:19, 21:25, 25:20)

АСК — «Нефтяник» — 3:1 (27:25, 20:25, 25:22, 25:20)

«Локомотив» — «Белогорье» — 3:0 (25:17, 30:28, 25:21)

«Зенит» СПб — «Строитель» — 3:0 (25:17, 25:14, 25:14)

«Кузбасс» — «Динамо» М — 1:3 (25:20, 16:25, 24:26, 16:25)

«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:15)

«Факел» — «Енисей» — 0:3 (22:25, 25:27, 23:25)

«Газпром-Югра» — «Урал» — 1:3 (19:25, 29:27, 22:25, 21:25)



Суперлига. Женщины. 7-й тур

«Динамо» Кр — «Спарта» — 2:3 (21:25, 23:25, 25:23, 25:23, 14:16)

«Тулица» — «Динамо» М — 1:3 (25:21, 22:25, 16:25, 28:30)

«Енисей» — «Липецк» — 3:0 (25:17, 25:21, 25:16)

«Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:10, 25:22, 25:15)

«Протон» — «Уралочка-НТМК» — 3:0 (25:11, 25:19, 25:18)

«Ленинградка» — «Локомотив» — 2:3 (25:20, 25:19, 21:25, 21:25, 12:15)

«Динамо-Метар» — «Минчанка» — 3:0 (25:21, 25:19, 25:21)