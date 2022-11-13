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13 ноября, 19:35

Итальянский тренер снова стал главным в России. Правда, пока только на один матч

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серджо Бузато.
Фото ВК «Зенит» СПб
Волейболисты московского «Динамо».
Фото ВК «Динамо» (Москва)
Волейболистки «Спарты».
Фото ВК «Спарта»
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Итоги седьмого тура Суперлиги.

В мужской и женской Суперлиге состоялись матчи седьмого тура. Лидеры подтвердили свой статус, но не обошлось без сюрпризов. Подробнее — в материале «СЭ».

Волейболисты московского &laquo;Динамо&raquo;. Финал — без московского «Динамо». Сенсация в мужском Кубке России

Бузато встал у руля «Зенита»

В матче против минского «Строителя» на тренерском мостике «Зенита» из Санкт-Петербурга произошли изменения. Андрей Толочко не смог руководить командой из-за болезни, поэтому на место рулевого встал итальянец Серджо Бузато. Экс-наставник женской сборной России в «Зените» выполняет роль старшего тренера, и в мужских командах он не руководил очень давно — в 2012-м был главным в «Факеле».

Несмотря на перестановки, исход матча предугадывался, ведь встречались первая и последняя команды чемпионата. «Зенит» имеет такой набор игроков, что мог победить и без тренера. В итоге будничные 3:0. Питерцы продолжают возглавлять таблицу, идя без поражений.

Волейболисты московского «Динамо». Фото ВК «Динамо» (Москва)
Волейболисты московского «Динамо».
ВК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» продолжает погоню

Действующий чемпион России московское «Динамо» имеет пока одно поражение — как раз от команды из Санкт-Петербурга. Больше бело-голубые осечек не допускали. Однако выездной матч против «Кузбасса» в седьмом туре простым не получился. Хозяева серьезно надавили на «Динамо» в первом сете и повели в счете. Но во второй партии набрала обороты атака гостей. Особенно хорошо себя проявили Цветан Соколов и Ярослав Подлесных. 3:1 — волевая победа «Динамо».

Большей борьбы ждали во встрече «Локомотива» и «Белогорья». Этот матч выглядел центральным в туре, соперники казались равными. Обе команды являются претендентами на медали не только в чемпионате, но и в Кубке. Там они добрались до «Финала четырех», причем белгородский клуб остановил московское «Динамо». Но встреча «Локо» и «Белогорья» в седьмом туре неожиданно завершилась в трех сетах в пользу команды из Новосибирска.

Волейболистки «Спарты». Фото ВК «Спарта»
Волейболистки «Спарты».
ВК «Спарта»

Школьница принесла победу «Спарте»

В женской Суперлиге первую строчку удерживает московское «Динамо». В седьмом туре бело-голубые отправились в гости к «Тулице». Хозяева стали сильнее в межсезонье и создали проблемы лидеру. Счет 3:1 в пользу «Динамо», но «Тулица» до последнего сражалась за тай-брейк — четвертый сет гости выиграли со счетом 30:28. Таким образом, у москвичек семь выигранных встреч из семи в Суперлиге, а если прибавить матчи Кубка, то это уже одиннадцатая победа подряд.

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Ближе всех к «Динамо» в чемпионате подобрался «Протон». Команде из Саратова нужно было на своей площадке подтвердить свои медальные амбиции в игре против серебряного призера прошлого сезона «Уралочки». «Протон» уверенно справился с клубом из Свердловской области за три сета. Теперь у них шесть побед в семи матчах, а в следующем туре они попробуют замахнуться на большее — саратовчанки отправятся в Москву к «Динамо».

Одна из самых ярких игр тура прошла в Краснодаре между местным «Динамо» и «Спартой». Встреча продолжалась три часа и завершилась на тай-брейке в пользу нижегородского клуба. Серьезный вклад в успех внесла 16-летняя доигровщица Елизавета Нестерова. На ее счету 17 очков, в том числе решающее победное касание.

Суперлига. Мужчины. 7-й тур
«Югра-Самотлор» — «Нова» — 3:1 (25:17, 25:19, 21:25, 25:20)
АСК — «Нефтяник» — 3:1 (27:25, 20:25, 25:22, 25:20)
«Локомотив» — «Белогорье» — 3:0 (25:17, 30:28, 25:21)
«Зенит» СПб — «Строитель» — 3:0 (25:17, 25:14, 25:14)
«Кузбасс» — «Динамо» М — 1:3 (25:20, 16:25, 24:26, 16:25)
«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:15)
«Факел» — «Енисей» — 0:3 (22:25, 25:27, 23:25)
«Газпром-Югра» — «Урал» — 1:3 (19:25, 29:27, 22:25, 21:25)

Суперлига. Женщины. 7-й тур
«Динамо» Кр — «Спарта» — 2:3 (21:25, 23:25, 25:23, 25:23, 14:16)
«Тулица» — «Динамо» М — 1:3 (25:21, 22:25, 16:25, 28:30)
«Енисей» — «Липецк» — 3:0 (25:17, 25:21, 25:16)
«Динамо-Ак Барс» — «Заречье-Одинцово» — 3:0 (25:10, 25:22, 25:15)
«Протон» — «Уралочка-НТМК» — 3:0 (25:11, 25:19, 25:18)
«Ленинградка» — «Локомотив» — 2:3 (25:20, 25:19, 21:25, 21:25, 12:15)
«Динамо-Метар» — «Минчанка» — 3:0 (25:21, 25:19, 25:21)

Волейбол
ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Кузбасс
ВК Локомотив (Новосибирск)
ВК Протон
ЖВК Динамо (Москва)
Серджио Бузато
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