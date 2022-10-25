Бомбардир из Липецка и сухие победы мужчин. Итоги пятого тура Суперлиги

Волейбольные выходные снова получились жаркими.

В волейбольной Суперлиге состоялись матчи пятого тура. В женских и мужских розыгрышах было больше закономерностей, чем неожиданностей, но интересных сюжетов нашлось предостаточно.

Неудержимый «Протон»

В женской Суперлиге немного непривычно видеть на первой строчке турнирной таблицы команду «Протон». Клуб из Саратова выиграл пять из пяти своих матчей, отдав в них соперницам только один сет — «Минчанке».

В пятом туре «Протон» на своей площадке уверенно разобрался с нижегородской «Спартой». Гости смогли навязать борьбу только в третьей партии. На старте сета у «Спарты» пошла подача, которая позволила уйти в отрыв на плюс четыре. Но главный тренер «Протона» Юрий Маричев использовал тайм-ауты и вернул свою команду на победную колею. После матча наставник рассказывал, что теперь на его команду стали настраиваться как на лидера.

Нужно сказать, что на пути к «Протону» пока встречались команды, которые он должен был обыгрывать. Тем интереснее, как проявит себя текущий лидер в следующем туре. 5 ноября саратовчанки отправятся в гости к действующему чемпиону калининградскому «Локомотиву».

«Ленинградка» — «Минчанка». ВК «Ленинградка»

Двукратные чемпионки мира не помогли «Ленинградке»

Перед домашним матчем «Ленинградки» с «Минчанкой» к клубу из Санкт-Петербурга наконец-то присоединились двукратные чемпионки мира — связующая Бояна Дрча и доигровщица Бранкица Михайлович из Сербии. Но девушки приехали в Северную столицу поздно, в ночь накануне встречи, поэтому не успели даже потренироваться с командой.

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин не стал сразу бросать сербок в бой, решив поберечь их в игре против белорусских девушек. Но на площадку им выйти все же пришлось, причем уже в первой партии при счете 23:18 в пользу «Минчанки». Первый сет остался гостями, а второй белоруски забрали еще более уверенно — 25:14. Хозяевам почти удалось совершить камбэк. Однако на тай-брейке в напряженной концовке лучше была «Минчанка» — 15:13 и 3:2 в их пользу.

Ангелина Дементьева (в центре). Фото ВК «Динамо» (Краснодар) ВК «Динамо» (Краснодар)

Бомбардир из Липецка и ренессанс Гончаровой

Главным открытием пятого тура стала доигровщица Ангелина Дементьева из «Липецка». В выездном матче против краснодарского «Динамо» она проявила потрясающую результативность. На ее счету 30 очков. Таким образом, 20-летняя волейболистка стала лучшим бомбардиром тура. Однако этого было недостаточно для победы. Краснодарская команда не справилась с Дементьевой на блоке, но на тай-брейке дожала «Липецк».

Также героиней тура можно назвать диагональную московского «Динамо» Наталию Гончарову. Она набрала 20 очков в матче против «Заречье-Одинцово», 17 из которых в атаке и 3 на блоке. Но главное — ее эффективность атаки: 63%. Это высокий показатель для диагональных, тем более возрастных. Москвички добились уверенной победы над «Заречьем» и вместе с «Протоном» продолжают лидировать в чемпионате.

Волейболисты «Зенита». ВК «Зенит»

«Зенит» становится сильнее

В центральном матче тура мужской Суперлиги «Зенит» из Санкт-Петербурга принимал новосибирский «Локомотив». Традиционно встречи этих команд проходят в упорной борьбе. Однако на этот раз ее не получилось. «Локо» сейчас страдает от травм своих волейболистов, поэтому приходится играть полурезервным составом. Не приняли участие в матче основные игроки Константин Абаев и Сергей Савин. Диагональный сборной Сербии Дражен Лубурич еще восстанавливается после операции. На площадку он выходил два раза, и оба раза — на подачу.

Закономерные 3:0 в пользу «Зенита». Питерский клуб лидирует в чемпионате, не проиграв ни одного матча. Причем состав «Зенита» только крепнет. В следующем матче за них может сыграть звездный новичок Мэттью Андерсон из США. Он уже приехал в Санкт-Петербург. Следующий матч у лидера — гостевой против казанского «Зенита» 29 октября.

Восемь из восьми побед всухую

«Факел» из Нового Уренгоя — вторая команда, которая идет без поражений в чемпионате. «Зенит» находится выше в таблице, потому что у них меньше проигранных партий: одна против двух. В пятом туре «Факел» без проблем разобрался с командой «Газпром-Югра» из Сургута. Здесь у клуба из Нового Уренгоя ситуация похожа на успехи женского «Протона», ведь матчи с более грозными соперниками у «Факела» впереди.

В пятом туре исход встреч не стал неожиданностью. Но удивляет статистика: восемь из восьми матчей мужской Суперлиги завершились со счетом 3:0. Подобное случается не так часто. Например, в прошлом сезоне хотя бы одна из проигравших команд в туре цепляла сеты соперника.