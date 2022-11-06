Финал — без московского «Динамо». Сенсация в мужском Кубке России

Главный претендент на трофей вылетел из розыгрыша.

В Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге состоялись матчи полуфинальной стадии мужского Кубка России. По итогам жарких волейбольных выходных три команды заработали путевки в решающий этап. Состав «Финала четырех» в этом году получился неожиданным.

Московское «Динамо» — мимо финала

На полуфинальной стадии 12 команд разделили на три группы, в которых каждая играла с каждой. В «Финал четырех» проходили только победили квартетов. Четвертая путевка досталась хозяевам решающей стадии — «Факелу». Именно в Новом Уренгое 24-25 декабря состоится битва за Кубок России.

Матчи группы А проходили в Москве. Казалось, что столичные динамовцы должны буднично преодолеть полуфинальную стадию. Успехов на внутрироссийских стартах у бело-голубых накопилось достаточно. Они действующие чемпионы страны, финалисты Кубка России прошлого года и обладатели первого трофея нового сезона — Суперкубка.

Но на их пути встало «Белогорье». В огне у гостей был марокканский диагональный Аль-Хачдади, у которого 51 процент реализации атаки. Это хороший показатель против такого высокого блока, как у «Динамо». В результате «Белогорье» смяло чемпиона — 3:0 и спустя пять лет возвращается в «Финал четырех».

Волейболисты «Локомотива». ФК «Локомотив»

«Локомотив» поиграл на нервах родных трибун

В квартете Б тоже имелся ярко выраженный фаворит — «Локомотив». В гости в Новосибирск приехали «Урал», «Югра-Самотлор» и «Динамо-ЛО».

Первые две встречи «Локо» ожидаемо выиграл. В итоге в заключительном матче группы против «Динамо» хозяевам хватило бы двух выигранных сетов для выхода в «Финал четырех». Однако волейболисты из Ленобласти дали бой. После 0:2 по сетам «Локомотиву» пришлось собраться и добыть необходимые для прохода две победные партии. Но вряд ли новосибирские болельщики ушли с арены в хорошем настроении, ведь на тай-брейке сильнее было «Динамо».

Волейболисты казанского «Зенита». ВК «Зенит-Казань»

В споре двух «Зенитов» победил казанский

Встречи группы В принимал Санкт-Петербург. Многим было очевидно, что путевку в «Финал четырех» разыграют в матче местного «Зенита» и казанского. Так оно и получилось.

Питерцы хорошо начали сезон. Они единственные идут без поражений в чемпионате России. К тому же их состав не так давно пополнил звездный новичок — американец Мэтью Андерсон, который значительную часть карьеры провел как раз в клубе из Татарстана. Но в матче против бывшей команды Андерсон выходил на площадку только раз — на подачу.

У гостей хороший матч провел другой легионер Сэм Деру. Бельгийский доигровщик принес команде 14 очков с 65 процентами реализации атаки. Отлично себя проявил и лидер казанцев Дмитрий Волков, у него 17 очков. Их действия помогли клубу из Татарстана победить в принципиальнейшей встрече — 3:1. Таким образом, «Зенит-Казань» продолжит защищать титул обладателя Кубка России.

Кубок России. Мужчины. Группа А

«Динамо» М — «Нефтяник» — 3:0 (25:18, 25:23, 25:21)

«Белогорье» — «Кузбасс» — 3:1 (25:22, 25:27, 31:29, 25:20)

«Динамо» М — «Белогорье» — 0:3 (22:25, 25:27, 23:25)

«Нефтяник» — «Кузбасс» — 1:3 (25:22, 23:25, 18:25, 21:25)

«Кузбасс» — «Динамо» М — 1:3 (25:23, 20:25, 17:25, 21:25)

«Белогорье» — «Нефтяник» — 3:0 (26:24, 25:19, 25:19)

Кубок России. Мужчины. Группа Б

«Локомотив» — «Урал» — 3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 25:17)

«Динамо-ЛО» — «Югра-Самотлор» — 3:2 (25:18, 25:21, 22:25, 27:29, 15:8)

«Югра-Самотлор» — «Локомотив» — 0:3 (18:25, 17:25, 22:25)

«Динамо-ЛО» — «Урал» — 1:3 (20:25, 25:15, 23:25, 22:25)

«Урал» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:20, 25:22, 25:21)

«Локомотив» — «Динамо-ЛО» — 2:3 (26:28, 20:25, 25:23, 25:14, 12:15)

Кубок России. Мужчины. Группа В

«Зенит» СПб — АСК — 3:0 (25:19, 25:17, 25:18)

«Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:17, 25:16, 25:7)

«Зенит-Казань» — «Зенит» СПб — 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 25:23)

«Газпром-Югра» — АСК — 3:0 (26:24, 25:16, 25:22)

АСК — «Зенит-Казань» — 0:3 (15:25, 21:25, 15:25)

«Зенит» СПб — «Газпром-Югра» —