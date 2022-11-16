Классика российского волейбола осталась за «Зенитом». Казань вернула нас на 15 лет назад

«Белогорье» пока не готово соперничать с командой из Татарстана.

Чемпионат России. 8-й тур

Зенит-Казань — Белогорье — 3:0 (25:19, 25:17, 25:13)

Д. Волков (19), А. Волков (11), Михайлов (9) — Червяков (9), Маслиев (7), Тетюхин (7)

В Казани прошел главный матч тура Российской волейбольной суперлиги. Если не по спортивному накалу, то хотя бы по антуражу. «Зенит-Казань» подготовил для игры с «Белогорьем» масштабную шоу-программу. На один день вернулся «Динамо-Таттрансгаз» из 2007 года и Белгород лучших своих времен. Ретроформа, развлечения для болельщиков и ветераны «Зенита» вместе с главным тренером Вербовым, которые погрузились в прекрасные воспоминания. Жаль, что праздник получился в одну сторону. Сейчас «Белогорье» не способно бороться с клубом из Татарстана на равных, и качественным волейболом клуб порадовать не смог даже с Тетюхиным-младшим.

Волейболисты Волк и Михайлов в матче «Зенит-Казань» — «Белогорье» — 3:0. Фото Соцсети

Казань и Белгород сейчас уже не на равных позициях

Казанский «Зенит» в этом сезоне уже не выглядит настолько мощной силой, как в прошлом. У клуба из Татарстана на старте два обидных поражения — в матчах против московского «Динамо» и одноклубников из Санкт-Петербурга. С другой стороны, обыграть Казань соперникам удавалось только на тай-брейке. А кроме «Динамо» и питерского «Зенита», хотя бы один сет взять у казанцев смог только новосибирский «Локомотив». С ними «Зенит-Казань» также дошел до тай-брейка, на этот раз удачного. В целом четверка из двух «Зенитов» со столичным «Динамо» и сибирским «Локомотивом» последние пару лет и выглядит главной силой российского волейбола. Именно эти клубы играли, к слову, в Финале четырех — 2022. Но недавно главным конкурентом Казани был Белгород. Матчи между «Зенитом» и «Белогорьем» даже называли классикой российского волейбола.

Из ныне существующих это два самых титулованных отечественных клуба в истории. Однако сейчас у Белгорода не самые простые времена. Последняя медаль — в 2016-м, последний титул и вовсе в 2013-м. Этот сезон начался также непросто — не только «Динамо» и «Локомотив» спокойно разобрались с коллективом Бориса Колчина, но и уфимский «Урал» обыграл белгородцев в четырех сетах. Поэтому неудивительно, что казанцев перед матчем считали фаворитами. Первый сет скорее подтвердил диспозицию между командами. «Белогорье» набирало очки за счет слаженных командных действий и желания, но команда Алексея Вербова уверенно контролировала ситуацию. Все-таки по мастерству хозяева гостей заметно превосходили. Важную роль сыграл и Майка Кристенсон. Звездный легионер пропустил предварительные игры Кубка России из-за проблем со здоровьем. Несмотря на победы, чувствовалось, как казанцам его не хватало. С возвращением американца у Вербова появилось больше тактических вариантов.

Идея с ретроматчем понравилась и зрителям, и волейболистам

«Зенит» их активно использовал и дожал первую партию, а затем перехватил инициативу и во второй. Здесь уже начало потихоньку сыпаться «Белогорье». Семь аутов за сет — Колчин после игры даже не хотел изучать статистику. «Мне и без бумаги все было очевидно, — сказал специалист. — Как действовали в атаке, по такой игре с такой командой, нет, рассчитывать было не на что. С такой командой нельзя столько ошибаться, самим все отдавать». На фоне проблем с командной игрой Белгорода раскрылся Волков. Причем оба — и капитан Александр, и молодой Дмитрий. «Ретроматч и ретроволк. Причем что один, что второй... Видимо, молодой решил поддержать ветерана в его порыве, потому что семь блоков... Как в старые добрые!» — пошутит потом Вербов. У Александра Волкова на счету семь эйсов — такого волейбола от него мы и правда давно не видели.

Наверное, с конца нулевых. От того и настроение потом было соответствующее! Хотя сегодня же как раз российская классика! Так как матч был наполнен воспоминаниями о великом прошлом обеих команд, то и оформлен он был соответствующе. Стоит оценить подход медиаслужбы казанского «Зенита». Кто сказал, что никто не вернет 2007 год? На арене «Санкт-Петербург» вполне получилось. Соответствующий музыкальный ряд, ретроформа, старые игровые приставки в фойе и фотовыставка. Приятно наблюдать и практически полные трибуны, собрать которые не помешал даже перенос игры на рабочий день по просьбе Белгорода. На одну игру гости Дворца волейбола могли посмотреть на ту самую команду «Динамо-Таттрансгаз», которая только еще становилась гегемоном российского волейбола. Правда, играли тогда казанцы не в Солнечном городе, а в центре столицы республики — в «Баскет-Холле». У белгородцев форма была более свежая — из последнего чемпионского сезона 2012/13 годов.

Фото Соцсети

«Белогорью» мешает запрет на проведение домашних матчей

С маркетинговой и имиджевой точки зрения к игре никаких вопросов. Как и к действиям волейболистов «Зенит-Казань». Как утверждает Вербов, они очень хотели поставить свой тренерский штаб в неудобное положение, вот и «привезли» сопернику в итоге 26 мячей. «Договорились, что разница в очках, которую команда добудет, она будет конвертирована в какие-то действия от тренерского штаба, — поясняет Алексей смысл своего хитрого тимбилдинга. — Какие конкретно, придумают сами ребята послезавтра. Они у нас изобретательные, но я всегда рад что-то делать, лишь бы так играли». Вопросы если к кому и могут возникать, то к действиям команды гостей. Если первые две партии хотя бы была осмысленная борьба, то к середине третьего сета казалось, что на площадке одна команда. Белгородцам либо не хватало «физики», либо же они смирились с неизбежным. Да и Павел Тетюхин — не Сергей, хотя отец и следил внимательно за действиями сына с трибуны.

В какой-то момент преимущество хозяев составляло 15 очков, в то время как у «Белогорья» мяч буквально валился из рук. «Не скажу, что перестали верить в успех. Просто надо было придумывать что-то, игру подстраивать, — сетует Колчин, — попытаться навязать свое, но не получалось. Сколько ошибок, практически во всех аспектах действовали не так, как надо». Среди возможных причин неудачи гостей — трудное положение, с которым сейчас приходится мириться клубу из Белгорода. «Белогорье» как минимум до Нового года не планирует играть домашние матчи. Что будет после, также непонятно. В случае улучшения обстановки в регионе календарь составлен так, что пропущенные игры они компенсируют. Но сейчас волейболистам приходится справляться с продолжительным турне по стране. По словам тренера клуба, даже полноценно график тренировок составить не получается, поскольку на своей базе они почти не бывают.