Так можно вылететь из тройки. Петербургский волейбольный «Зенит» продолжает лихорадить

Обзор очередных туров мужской и женской Суперлиги.

Суперлига

Мужчины. 27-й тур

«Нефтяник» — «Строитель» — 3:1 (23:25, 25:18, 25:11, 25:22)

«Енисей» — «Нова» — 3:0 (25:22, 25:12, 27:25)

«Югра-Самотлор» — «Динамо-ЛО» — 0:3 (23:25, 21:25, 20:25)

«Урал» — «Динамо» М — 1:3 (28:26, 17:25, 22:25, 22:25)

«Газпром-Югра» — «Локомотив» — 0:3 (22:25, 15:25, 20:25)

«Факел» — «Зенит-Казань» — 0:3 (21:25, 21:25, 11:25)

АСК — «Зенит» СПб — 3:2 (25:21, 20:25, 25:21, 22:25, 15:11)

«Белогорье» — «Кузбасс» — 3:0 (25:21, 25:23, 25:17)

Женщины. 23-й тур

«Липецк» — «Спарта» — 0:3 (20:25, 13:25, 27:29)

«Минчанка» — «Заречье-Одинцово» — 2:3 (20:25, 25:20, 25:21, 27:29, 9:15)

«Ленинградка» — «Динамо-Ак Барс» — 0:3 (16:25, 21:25, 23:25)

«Протон» — «Тулица» — 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

«Енисей» — «Локомотив» — 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 21:25)

«Динамо-Метар» — «Уралочка-НТМК» — 3:0 (25:22, 25:21, 25:16)

«Динамо» Кр — «Динамо» М — 2:3 (19:25, 25:23, 25:21, 20:25, 8:15)

Очередные волейбольные выходные вновь прошли совсем не скучно. Казалось, что концовка регулярного чемпионата будет легкой прогулкой для лидеров турнирной таблицы. Однако Суперлига умеет преподносить сюрпризы. Главная сенсация тура случилась в Нижнем Новгороде, где АСК принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Неприятности «Зенита»

Первый круг регулярного чемпионата питерский клуб провел, можно сказать, идеально, выиграв все 15 матчей. Учитывая подбор игроков и глубину скамейки, казалось, что «Зенит» уверенно шагнет в плей-офф с первой строчки. Но во втором круге команду из Санкт-Петербурга как будто подменили: уже шесть поражений в 12 матчах. Не помогла и смена главного тренера — вместо Андрея Толочко команду несколько недель назад возглавил Виктор Сидельников.

Последними удар по амбициям «Зенита» нанесли волейболисты АСК. При этом у нижегородцев получалось далеко не все. Так, например, хозяева плохо принимали подачу соперника — всего 33 процента позитивных приемов. Однако это не помешало им взять свое на тай-брейке.

Очередную неудачу питерцев можно списать на травмы лидеров — в запасе остался Егор Клюка, почти не играл Мэттью Андерсон. Но даже без них у клуба из Санкт-Петербурга хватает классных игроков, которым по силам обыграть АСК. Тем более у нижегородцев тоже были потери в составе. Просто хозяева оказались мотивированнее «Зенита». Для них победа на данном этапе важнее, так как благодаря ей они заработали место в плей-офф.

Надежды «Локо»

Команда из Санкт-Петербурга сейчас идет на третьей строчке, выше которой подняться уже не сможет, но рискует упустить бронзу регулярки. Осечкой «Зенита» воспользовался «Локомотив», одержавший легкую победу в Сургуте над «Газпромом-Югрой». После этого тура новосибирская команда сравнялась с питерцами по количеству побед (по 21), но уступает по набранным очкам (58 против 65). Так что «Зениту» в заключительных трех матчах предварительного этапа больше ошибаться нельзя.

Победу в регулярном чемпионате между собой заочно оспаривают «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Больше очков за 27 игр насобирал клуб из Татарстана. В 27-м туре он не испытал проблем с «Факелом». Календарь оставшихся матчей делает казанцев явными фаворитами в борьбе за первую строчку.

Но и «Динамо» всех топов на этой стадии уже прошло. В минувшие выходные москвичи одолели «Урал». Уфимцы пободались в начале матча и вытащили затяжной первый сет, но затем москвичи прибавили и перевернули игру. Особенно ярко себя проявил доигровщик «Динамо» Антон Семышев, который набрал 31 очко.

Погоня у женщин

В женской Суперлиге лидерство удерживает московское «Динамо». Но победы не даются фаворитам просто. В отчетном туре они получили жесткий прием в Краснодаре. В матче против местного «Динамо» москвичкам пришлось отыгрываться со счета 1:2 и дожимать соперника на тай-брейке. Главный преследователь бело-голубых калининградский «Локомотив» уверенно взял вверх над Енисеем и продолжает погоню за лидером. На данный момент у «Локо» на одну победу меньше — 20 против 19.

Третьим в турнирной таблице идет «Динамо-Ак Барс». В предыдущем туре казанская команда была бита «Протоном», поэтому ей необходимо было реабилитироваться. Сделали они это более чем уверенно — сухая победа над «Ленинградкой». Для петербургского клуба это поражение стоило четвертого места. «Ленинградка» опустилась на пятую строчку, пропустив вперед «Динамо-Метар».