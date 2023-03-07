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«Большое спасибо за шорты в волейболе». Волейболистка Леся Махно — о работе тренером, буллинге и дедовщине в спорте

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Волейболистка Леся Махно
Леся Махно.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Волейболистка Леся Махно
Леся Махно.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Волейболистка Леся Махно
Леся Махно.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Волейболистка Леся Махно
Леся Махно.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Леся Махно с дочерью
Леся Махно с дочерью.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Интервью звезды нашей сборной в нулевых Леси Махно (Евдокимовой).

Чемпионка мира Леся Махно завершила карьеру в 2013 году. С тех пор она стала мамой и несколько отдалилась от мира спорта. Но ее деятельность по-прежнему тесно связана с волейболом — бывшая волейболистка сборной работает тренером для любителей и помогает людям делать первые шаги в этом виде спорта.

В интервью с корреспондентом «СЭ» Леся объяснила, почему нашим спортсменам стоит выступать в нейтральном статусе, выразила благодарность тому, кто придумал шорты для волейболисток, рассказала, зачем делала серьезный макияж перед матчами, и призналась в симпатии к фигурному катанию.

Леся Махно с дочерью
Леся Махно с дочерью.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Среди обычных людей много любителей волейбола

— Вы сейчас работаете персональным тренером. А возглавить какую-то команду не было желания?

— У меня все хорошо. Работаю персональным тренером — и с любителями, с компаниями, в корпоративном спорте. Стараюсь делиться всем, что умею, с приходящими на тренировки. Вижу радость в глазах людей, желание продолжать. Делюсь своим опытом. Предложений возглавить команду не было. Но я даже пока и не задумывалась об этом. Когда я закончила со спортом, не думала, что среди обычных людей столько любителей волейбола. Тех, кто приходит после работы в зал, тренируется с такой отдачей и желанием. Это стало открытием для меня.

— Вашей дочке уже скоро девять. Пойдет ли она в спорт?

— Она начала заниматься волейболом в прошлом году. Весной того года ее зачислили в спортивную школу «Ника». Но я также даю дочке возможность посещать и другие кружки. Она ходит на вокал, английский. Все распределено равномерно. Дочь сейчас во втором классе, так что не вижу смысла форсировать события.

— С папой видится редко? Егор Евдокимов сейчас на Кипре.

— Да. К сожалению, с нынешними условиями они виделись год назад зимой на каникулах. По телефону общаются, всегда на связи.

— После окончания карьеры продолжаете следить за волейболом?

— Были моменты, когда я особо не следила. У меня появились другие заботы, рождение ребенка. Впоследствии старалась смотреть и мужской, и женский волейбол, иногда посещать игры. Со временем оказывалась все дальше от волейбола. Хотя чемпионат мира, на который Россия не попала, видела и у мужчин, и у женщин. А на чемпионат России в основном хожу в Москве и в Казани. Недавно ездили с Катей Гамовой и Катей Улановой на игру «Динамо-Москва» — «Динамо-Казань».

Волейболистка Леся Махно
Леся Махно.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Я за то, чтобы выступать с нейтральным флагом

— Спорт сейчас в тяжелой ситуации. Ходят разговоры, что спортсменов могут обязать подписать политический документ...

— Думаю, что это выбор каждого человека. Не только спортсмена. Как бы я поступила? Не знаю. Слава Богу, я не в этой ситуации. К сожалению, спорт и политика все-таки связаны. Жаль, что наши спортсмены не выступают на международных турнирах. Мне кажется, уровень нашей подготовки будет снижаться из-за этого.

— А что вы думаете о нейтральном статусе?

— Считаю, что выступать стоит. Допустят нас или нет — другой вопрос. Спортивный век короткий. Для спортсмена самое великое достижение — олимпийская медаль. То, к чему стремятся дети, начиная свой путь в спорте. Спорт — большой труд. Он требует того, чтобы была возможность показать себя. Я за то, чтобы выступать с нейтральным флагом. Главное, чтобы спортсмены получили возможность прочувствовать Олимпиаду и попытаться ее выиграть.

Гимнастка Владислава Уразова во&nbsp;время выступления на&nbsp;Спартакиаде. Международные федерации не спешат допускать россиян. Им нужные четкие указания МОК

— Некоторые выбирают другой путь — смену спортивного гражданства.

— Я никого не осуждаю. Это выбор каждого. Не могу сказать, правильно это или нет. Если спортсмен, который еще достаточно молод и имеет большое будущее, принял решение и хочет этого, почему нет. Но есть и те, которые остаются. И они молодцы, продолжают работать. Тренироваться без мотивации очень сложно. Да, есть чемпионат России. Но многие показывают уровень намного выше национального.

В трусах было жутко неудобно играть

— В спорте вообще много сложных ситуаций последнее время, еще недавно была пандемия. В волейболе заставляли играть в масках, это же очень некомфортно.

— Да. У нас, к счастью, разрешали выступать на площадках без масок. Но я знаю, что в испанской баскетбольной молодежной лиге спортсмены выступали с закрытыми лицами. Это жутко неудобно. Тут идти и дышать в маске сложно, а когда идет нагрузка — то еще труднее. Но ко всему приходится привыкать и жить в тех условиях, которые есть.

— В пляжном волейболе игроки выступают в купальниках. Вас не смутило бы, если бы пришлось играть в подобной форме?

— Я застала то время, когда мы выступали в трусах и футболке. Причем было непонятно, почему форма именно такая: трусы и футболка с длинным рукавом. Было жутко неудобно. Тому, кто перевел весь мир на форму из шорт и футболок, огромный респект. Пляж — да, это и солнце, и жара. Они уже привыкли к этому. Но мы, в классическом волейболе, говорим большое спасибо за шорты. В трусах было жутко неудобно играть.

— Некоторые волейболистки на матчи делают серьезный макияж. Как вы к этому относитесь?

— Здесь тоже выбор каждого, кому-то это мешает, когда в игре ты становишься мокрым, потеешь. А другие привыкли играть с макияжем. Я на каждую игру выходила с минимальным мейк-апом, как сейчас говорят, а-ля натурель. Условно, ресницы чуть-чуть подкрасить, так как вид после тренировок и перелетов, как правило, уставший. А мы все-таки выходим на публику.

Ну и для себя больше. Девушки все-таки делают макияж для себя, чтобы выглядеть красиво. Так что здесь уже кто как хочет. Сильно накрашенных, конечно, нет.

Волейболистка Леся Махно
Леся Махно.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Дедовщины в моей карьере никогда не было

— С кем-то из напарниц по команде общаетесь? Точно с Екатериной Гамовой, она крестная мама вашей дочки.

— Да, мы с ней очень хорошо дружим, близко общаемся. Мы с Евой частые гости у Кати на даче. У нас с ней также задуманы несколько совместных проектов, связанных с волейболом. Пока говорить об этом не буду. Общаемся с Татьяной Холиной, Марией Жадан, Мариной Бабешиной, Екатериной Улановой, Евгенией Старцевой. Мы часто встречаемся, стараемся поддерживать связь. У нас очень много обсуждений. Волейбол присутствует в моей жизни. После окончания карьеры у меня появилось не так много друзей, не связанных со спортом.

— Многие говорят о сложных взаимоотношениях в командах. Была история с корейскими волейболистками, которые бежали в другую страну из-за травли. Почему так происходит?

— У нас такой травли, к счастью, не было. Я играла в то время, когда уже сменилось поклонение. В 1990-е и во времена СССР были старшие и младшие. Те, кто помоложе, обращался к более взрослым на «вы». Условно в той же сборной или в команде. Так называемой дедовщины в моей карьере никогда не было. Все команды были одного уровня, а старшие не давили младших. Я не придерживаюсь такого, не поддерживаю буллинг. Мне жалко людей, которых, к примеру, троллят. Команда — это коллектив, который не всегда будет идеальным. Тут тренеру нужно понимать и уметь собрать всех людей, особенно когда есть звезды или именитые игроки. Важно соединить молодость и опыт.

Никогда в командах не бывает такого, что все между собой дружат. Все разные, у всех свои интересы в жизни и характеры. На тренировках поэтому возможны какие-то недопонимания. Но когда ты заходишь на площадку и находишься в игре, все конфликты остаются за пределами арены. У всех единая цель — победа. Поэтому никто об этом не думает.

Ли&nbsp;Чже Ен&nbsp;и&nbsp;Ли Да&nbsp;Ен. Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками

— В спорте порой случаются такие дикие истории, как домогательства со стороны тренеров. Последнее время их прямо много. Это даже пугает.

— К счастью, в моей карьере такого не было. Но да, я слышала о таком, и не только в волейболе. Я считаю такие вещи совершенно неправильными. Но, к сожалению, такое присутствует в спорте. И как с этим бороться — я даже не знаю. Не каждая девушка скажет вслух о том, что было. Кто-то побоится или что-то еще. Когда я играла, таких историй не слышала. Но после окончания карьеры, мне рассказывали о подобных ситуациях в других видах спорта. Я говорю: «Да вы что!»

Волейболистка Леся Махно
Леся Махно.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Из-за резкой потери веса пришлось менять технику удара

— В спорте есть еще один сложный вопрос — веса. В некоторых видах он занимает ключевое место — в том же фигурном катании например. А в волейболе как это происходит?

— Раньше было жестче. Были условные дни взвешивания. Все готовились к нему. Те, у кого был лишний вес, сильно переживали из-за этого. Это стресс для человека. В начале карьеры я была достаточно мощной нападающей, а потом в какой-то момент похудела на десять килограммов. Я приехала, тренер увидел меня и сказал: «Боже, что же с тобой теперь делать». Резкая потеря веса это не очень хорошо, пришлось менять удар по технике.

Каждый понимает свою форму: если вдруг кто-то набрал вес и чувствует, что ему тяжело, то начинает немного сдерживать себя в питании. Как сейчас — не могу сказать. Тем не менее могу сказать, что в мою карьеру были проблемы из-за этого. Но когда лишний вес и был, меня никто этим не терроризировал. И не говорили, что мне нужно худеть.

— Получается, у вас случилась обратная ситуация: что вы были слишком худой для волейбола.

— Не совсем. Просто когда ты привык к одному весу и набираешь форму, это одно. Ведь много худых и сильных игроков. Когда происходит резкое похудение на десять килограммов, это очень тяжело. Сложнее набрать физическую форму. Я тогда после лета не могла поднять гриф, потому что мышечная и жировая массы исчезали. Мне нужно было заново восстанавливаться, чтобы набрать форму.

— Сейчас все популярнее в спорте такое направление как инфлюенсеры. Когда девушки, которые, как правило, хороши собой, продвигают вид спорта. В волейболе такие примеры уже есть — например, волейболистка из Казахстана Татьяна Демьянова. Что вы об этом думаете?

— Я, честно говоря, от такого продвижения очень далека. Но понимаю, что социальные сети — это великая сила во всем: и в продвижении, и продажах. Если это идет на пользу спорту и волейболу, то почему нет? Раньше все шло через газеты и журналы, а теперь соцсети. Это круто, если люди хотят заниматься. Еще я знаю, что сейчас в моде аниме. И есть один мультфильм про волейбол, уже давно. И многие дети приходят в этот вид спорта, их спрашивают, почему они выбрали именно его. И они отвечают, что посмотрели этот самый мультик. Моя дочка не смотрела, но племянник видел. Часто, когда ко мне в лагеря приходят ребята, я спрашиваю, откуда у них появился интерес к волейболу. И многие говорят про это аниме. Так что все, что продвигает волейбол и двигает его к тому, чтобы дети и взрослые начали заниматься, это круто. Только в плюс.

Татьяна Демьянова. «Говорил, что убьет, если не буду с ним». Волейболистка-красавица сбежала от бывшего любовника

— У любой славы есть обратная сторона — могут писать не самые пристойные вещи. А вы с таким сталкивались?

— Да. На момент моей карьеры социальные сети не были так развиты. Но был «ВКонтакте». У меня там есть черный список — очень много заблокированных людей. Но это не всегда был негатив, а, к примеру, такие, которые надоедают, слишком много пишут. А после игр читали отзывы на сайтах, где писали болельщики. Когда был негатив, думала о том, что не надо было смотреть комментарии, расстраивалась. Но со временем и возрастом ты понимаешь, что это всего лишь мнение каких-то пары человек. Я сама знала, как сыграла. Даже не нужно мнение тренера — все было понятно по конкретной игре. Будучи во взрослом профессиональном спорте, уже стараешься не обращать внимания на такие вещи.

— Вам пишут до сих пор? Просматривала ваш профиль, там были комментарии в духе я — из Бразилии, и я ваш фанат.

— Да. Было такое, что меня нашел один человек из Италии. Написал, что мы с ним майками обменялись. Скинул фотографию где-то 2001-2002 года. Я говорю, да, помню. Это было неожиданно. Как раз была пандемия, подъем социальных сетей. А так пишут, остались даже те, кто следили за играми и болели. Так будет всегда, что уходят одни и появляются другие. К сожалению, многие дети уже не вспомнят наше поколение. Они знают тех, кто играет сейчас и кто на виду.

— Фигуристки и гимнастки честно говорят, что болельщики им присылают подарки. Вам хоть раз дарили что-то?

— Да, что-то дарили. В азиатских странах часто дарили игрушки, мои фотографии. То есть снимали меня на матчах и делали альбомы. А потом вручали мне после игр. У них это как часть какой-то культуры. В России дарили букеты цветов, но это не так сильно распространено было. А сейчас, когда я общаюсь с теми, кто смотрел матчи, они говорили, что мы недосягаемы. А я удивляюсь: мы же такие же люди. Не какие-то звезды, а обычные. Но мне отвечают, что страшно подойти. Всегда смеюсь над этим, ведь мы такие же обычные люди, просто у нас такая вот работа.

Евгений Плющенко
Евгений Плющенко.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Переживала за Плющенко и была на его стороне

— Вы как-то ходили с дочкой на шоу Навки. А к фигурному катанию как относитесь?

— В детстве я очень любила фигурное катание. Мы жили в Сургуте, это север. Я всегда хотела кататься, мне каждый покупали коньки. Льда не было, катались на дороге, когда она замёрзала. Я следила долгое время, но когда начались различные ледовые проекты, пошло немного перенасыщение. Олимпиаду я смотрю, в Пекине тоже видела, все слезы 15-летних фигуристок. Мне нравится этот вид спорта, и дочке тоже. Мы каждый год ходим на шоу. И к Плющенко ходили, и к Навке тоже. У нас даже как традиция это — смотреть перед Новым годом какое-то ледовое шоу. Дочь периодически даже «Ледниковый период» смотрит.

— А соревнования?

— Ева может включить посмотреть. Но не так, чтобы прямо сильно увлекалась. В прошлом году она тоже научилась кататься на коньках. Вот ходим теперь с ней на каток периодически.

— А любимых фигуристов нет?

— Я из того времени, когда была борьба Ягудина и Плющенко. И я была за Евгения, переживала за него. Была на его стороне, в общем. А среди девчонок... я не представляю, какая на них идет нагрузка в плане здоровья, в эмоциональном. Я, взрослый человек, выступавший на международных стартах, понимаю, что есть команда, поддержка. А здесь, когда ты один и тебе всего 15 лет... Эти девочки, которые выходят и творят чудеса на льду, для меня герои.

Алексей Ягудин и&nbsp;Евгений Плющенко на&nbsp;пьедестале. Вечная дуэль. Каким было противостояние Ягудина и Плющенко

— Не обижает, что футбол и хоккей популярнее волейбола?

— Да, жалко. Говорят, что футболисты много получают. Но они же не виноваты, что их вид спорта такой популярный в мире. Как и хоккей. А фигурное катание стало таким востребованным не так давно, начиная с Игр в Сочи. Главное, чтобы родители понимали, в какой вид спорта отдают своего ребенка. Чтобы не было такого, что мама хотела быть фигуристкой, но не стала, и теперь хочет, чтобы это исполнила ее дочь. Зачастую такое бывает, несбывшиеся мечты родителей. И дети их исполняют.

Моя дочь высокая. Если ей захочется, будет нравиться — я ее поддержу. Буду тем родителем, который не станет давить. Постараюсь. (Смеется) Но если Ева решит, что хочет учиться, будет так. Волейбол, как оказалось, тоже востребован среди обычных людей. В него играют представители разных возрастов и уровней подготовки. Многие хотят просто научиться. Есть масса площадок и возможностей, где можно просто прийти и поиграть, даже если ты один.

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