Удивительный «Протон». Команда из Саратова уничтожает топов суперлиги

Обзор тура волейбольного чемпионата.

В волейбольной суперлиге все ближе стадия плей-офф. До конца предварительного этапа в мужском и женском чемпионатах осталось сыграть четыре тура. Команды бьются за места повыше в турнирной таблице, чтобы иметь более удобного соперника в решающей стадии.

Удивительный «Протон»

Нынешний сезон «Протон» начал с серии из семи побед подряд и какое-то время делил первую строчку чемпионата с московским «Динамо». Тогда успешную серию можно было объяснить удачным календарем — серьезных соперников в первых турах у саратовского клуба не было. Но то, что происходит с «Протоном» в последних матчах, везением объяснить нельзя.

Неделю назад саратовчанки в драматичном триллере сенсационно обыграли лидера суперлиги «Динамо» из Москвы (3:2). После такого триумфа команда Юрия Маричева не остановилась и катком прошлась по «Динамо-Ак Барсу», выиграв всухую. В третьей партии «Протон» и вовсе громил казанскую команду со счетом 18:10. После такой победы даже удивительно, что саратовский клуб занимает шестое место, а их поверженный соперник — третье.

Матч «Динамо-Ак Барс» — «Протон» — 0:3. ВК «Протон»

Грусть «Уралочки»

Столичному «Динамо» не нужно было искать мотивацию в матче против «Ленинградки». Во-первых, бело-голубым нужно было скинуть груз после неудачной игры с «Протоном» неделей ранее, во-вторых, поквитаться с командой из Санкт-Петербурга. Именно «Ленинградка» нанесла «Динамо» первое поражение в сезоне — в девятом туре. При своих трибунах москвички подобное допустить не могли и разделались с соперником под ноль.

Грустное положение в турнирной таблице занимает «Уралочка». За четыре тура до конца регулярки серебряный призер чемпионата прошлого сезона практически потерял шансы на выход в плей-офф. В 22-м туре команда Карполя без шансов уступила краснодарскому «Динамо» и занимает пока 11-е место из 14.

Борьба Москвы и Казани

В мужском чемпионате России положение фаворитов в верхней части турнирной таблицы не изменилось после очередного тура. Лидер суперлиги казанский «Зенит» одержал дежурную победу над клубом АСК из Нижнего Новгорода — 3:0. И это даже несмотря на то, что главный тренер «Зенита» Алексей Вербов дал отдохнуть большей части игроков основы.

Преследующее казанцев «Динамо» из Москвы также не испытало проблем в своем матче — 3:0 с командой «Газпром-Югра». Теперь у столичного «Динамо» и «Зенита» из Татарстана по 24 победы, но у команды Вербова больше очков. Между собой в регулярке они уже сыграли оба матча, а соперники в оставшихся турах у них не такие грозные. Поэтому вероятно, что с первого места в плей-офф выйдет «Зенит». А бронзу на предварительном этапе наверняка заберет «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в минувшие выходные без труда дома разобрался с «Югрой-Самотлором».

Самый напряженный матч тура был сыгран в Новосибирске, где местный «Локомотив» за два часа в пяти сетах все-таки дожал новоуренгойский «Факел». Таким образом, «Локо» закрепился на четвертой строчке турнирной таблицы, а «Факел» занимает восьмое место и продолжает цепляться за плей-офф.

Мужчины. 26-й тур

«Нова» — «Урал» — 0:3 (20:25, 15:25, 25:27)

«Строитель» — «Белогорье» — 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)

«Динамо-ЛО» — «Кузбасс» — 3:0 (25:22, 25:23, 25:13)

«Зенит» СПб — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:14, 25:19, 28:26)

«Локомотив» — «Факел» — 3:2 (21:25, 25:20, 25:21, 23:25)

«Динамо» М — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:21, 25:21, 25:18)

«Зенит-Казань» — АСК — 3:0 (25:16, 25:22, 25:19)

«Нефтяник» — «Енисей» — 1:3 (30:28, 28:30, 22:25, 22:25)

Женщины. 22-й тур

«Заречье-Одинцово» — «Тулица» — 0:3 (20:25, 18:25, 21:25)

«Спарта» — «Енисей» — 1:3 (19:25, 19:25, 25:22, 15:25)

«Динамо-Ак Барс» — «Протон» — 0:3 (22:25, 22:25, 20:25)

«Уралочка-НТМК» — «Динамо» Кр — 0:3 (15:25, 17:25, 17:25)

«Локомотив» — «Динамо-Метар» — 3:1 (25:19, 25:19, 23:25, 25:23)

«Динамо» М — «Ленинградка» — 3:0 (25:16, 25:20, 25:22)

«Минчанка» — «Липецк» — 3:0 (25:11, 25:22, 26:24)