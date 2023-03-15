Газ или нефть? Битва за последнюю путевку в плей-офф волейбольной суперлиги

Обзор 28 тура регулярного чемпионата.

Завершается розыгрыш регулярного чемпионата волейбольной суперлиги. Состав участников плей-офф практически сформирован. В вопросе, кто из шестнадцати команд доберется до решающей стадии, остается одна неизвестная. 28-й тур окончательного ответа не дал.

Кто последний?

В плей-офф мужской суперлиги попадают 12 лучших клубов по итогам регулярного чемпионата. Четыре сильнейших отправляются напрямую в четвертьфинал. А командам, занявшим места с 5-го по 12-е, необходимо пройти еще одну стадию. На ней участники играют серию матчей до двух побед: пятое место встречается с двенадцатым, шестое — с одиннадцатым, седьмое — с десятым, восьмое — с девятым.

Одиннадцать участников плей-офф определились в 27-м туре, а в 28-м обострилась борьба за последнюю путевку. Претендентов на нее двое: «Газпром-Югра» из Сургута и «Нефтяник» из Оренбурга. Перед туром югорская команда имела на одну победу больше (7 против 6). Напомним, что именно победы, а не очки играют главенствующую роль в суперлиге.

«Нефтяник» получил отличный шанс, чтобы сравняться по этому показателю. В 28-м туре он играл в гостях с клубом «Нова», который шансы на плей-офф уже потерял. А «Газпрому-Югре» в соперники достался лидер чемпионата «Зенит-Казань».

Встреча в Татарстане закончилась предсказуемо: хозяева вообще ничего не дали сделать «Газпрому-Югре», взяв быстрые три очка. «Нефтянику» же в Новокуйбышевске пришлось тяжело. «Нова» хоть и не имела турнирной мотивации, но додавила гостей до тай-брейка, где оренбургский клуб все-таки взял свое.

Теперь у «Газпрома-Югры» и «Нефтяника» по 7 побед. Команда из Сургута все еще выше, потому что набрало больше очков — 26 против 18. Это значит, что оренбуржцам необходимо в заключительных двух турах одержать на одну победу больше, чем соперник. Сделать это будет трудно. «Нефтянику» еще играть с московским «Динамо» и «Локомотивом», а «Газпрому-Югре» — с питерским «Зенитом» и «Динамо» из Ленобласти.

Кому «медали»?

На верхушке турнирной таблицы продолжаются сражения за «медали» регулярного чемпионата. На самом деле награды на этой стадии никому не дают, а попадание в тройку — это скорее дело престижа и более удобный соперник в плей-офф.

«Золото» достанется либо казанскому «Зениту», либо московскому «Динамо». В их споре преимущество на стороне клуба из Татарстана. Побед у них поровну, однако «Зенит» имеет на три очка больше. В минувшем туре оба претендента осечек не допустили. Как уже упоминалось, казанцы легко одолели «Газпром-Югру», а «Динамо» тоже в трех сетах расправилось с «Енисеем». Если обеим командам удастся сохранить подобную мотивацию до конца регулярки, то они так и закончат: «Зенит» — на первом, «Динамо» — на втором.

Борьба за «бронзу» между питерским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» более напряженная. Клуб из Санкт-Петербурга завершил первый круг чемпионата лидером и без поражений. Однако во втором начались проблемы. «Зенит» попытался выйти из кризиса сменой главного тренера в конце февраля: вместо Андрея Толочко пришел Виктор Сидельников. Но всех проблем решить не удалось.

В прошлые выходные питерцы неожиданно уступили АСК. Это было уже шестое поражение во втором круге. Таким образом, «Зенит» позволил «Локомотиву» сравняться по количеству побед. Теперь ошибаться больше нельзя. В 28-м туре подопечные Сидельникова реабилитировались за неудачу в Нижнем Новгороде так, как и должны были, — сухой победой над «Факелом».

«Локомотив» от питерцев не отстает. Правда, в последнем матче против «Урала» новосибирские волейболисты чуть испугали своих болельщиков, отдав гостям первый сет. Но холодный душ в начале позволил собраться и не отпускать игру до конца встречи. Все три партии «Локо» забрал без нервных концовок.

Сейчас новосибирцы проигрывают в споре за третье место, потому что имеют меньше очков. Но, видя, как в последнее время лихорадит «Зенит», отдавать питерцам «бронзу» регулярки еще рано.

Суперлига. Мужчины. 28-й тур

«Строитель» — «Кузбасс» — 1:3 (25:22, 21:25, 21:25, 16:25)

«Белогорье» — «Югра-Самотлор» — 3:2 (21:25, 15:25, 27:25, 29:27, 15:13)

«Динамо-ЛО» — АСК — 2:3 (25:15, 23:25, 25:21, 22:25, 11:15)

«Зенит» СПб — «Факел» — 3:0 (25:20, 25:13, 25:20)

«Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:13, 25:10, 25:16)

«Локомотив» — «Урал» — 3:1 (23:25, 25:20, 25:17, 25:17)

«Динамо» М — «Енисей» — 3:0 (25:13, 25:21, 25:17)

«Нова» — «Нефтяник» — 2:3 (22:25, 25:21, 21:25, 25:23, 10:15)