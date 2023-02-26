Время тай-брейков. «Динамо» и «Локомотив» параллельно оступились

И в женском, и в мужском волейбольных чемпионатах России праздничные туры не обошлись без сенсаций.

Еще каких-то пару-тройку недель назад казалось, что у женщин в регулярном чемпионате Суперлиги особых интриг не осталось. Московское «Динамо» на крейсерской скорости летело к первому месту, остальные готовились к плей-офф. Но за последние три тура лидер проиграл дважды. На этот раз саратовский «Протон», в начале сезона выступавший в амплуа возмутителя спокойствия, решил напомнить о себе и при бешеной поддержке домашних трибун выдал матч-концерт против «Динамо» длиной в два с половиной часа.

Волейболистки московского «Динамо». ВК «Протон»

Безумство храбрых

Уже в первой партии хозяйки начали отчаянно сопротивляться фавориту. Игра шла мяч в мяч, а когда «Протону» удалось создать небольшой задел в три очка, «Динамо» выдало ударный отрезок. В нем отметились все лидеры московской команды — Наталия Гончарова, Наталья Перейра, Екатерина Енина и Евгения Старцева. Но характер игры не изменился, и три подряд сета дело доходило до игры на «больше-меньше». Во втором гостьи добыли сетбол, но «Протон» его отыграл, а потом зачехлил двойным блоком Енину и сравнял счет по партиям. А затем и вышел вперед — хозяек с победного настроя не сбило и то, что уже выигранный было сетбол после челленджа Константина Ушакова обернулся равным счетом.

А самым длинным сетом оказался четвертый. В нем у «Динамо» зажигала Гончарова, здорово работал блок, тем не менее закончить партию в свою пользу получилось только на 56-м розыгрыше. Впрочем, у «Протона» были свои козыри — отлично смотрелась на площадке Светлана Гатина, а Наталья Малых провела просто выдающийся матч в атаке. Хозяйки лидировали на протяжении почти всего тай-брейка, дали Гончаровой и Перейре сравнять счет, а затем набрали четыре очка подряд, закрыв лидеров соперниц.

Казалось — вот она, возможность оживить гонку за первым местом. Но в заключительном матче тура действующие чемпионки из «Локомотива» тоже проиграли на тай-брейке! Причем команда из Калининграда легко взяла две партии в Краснодаре, но потом встала. Хозяйки сравняли счет, а затем начали тай-брейк с пяти выигранных мячей подряд. Когда дошло до 9:2, стало понятно — состоялась еще одна сенсация.

Интереснейший пятисетовый матч сыграли и в Туле, где казанское «Динамо-Ак Барс» дважды отпускало местную «Тулицу» вперед, и оба раза очень легко догоняло. А главной героиней встречи у гостей стала опытнейшая Ирина Королева, начинавшая матч в резерве. Еще можно отметить, что во второй партии «Динамо-Ак Барс» удалось спасти сразу семь сетболов.

«Кузбасс» — «Зенит» — 3:1. ВК «Зенит» СПб

Поводы для беспокойства

У мужчин лидирующий «Зенит-Казань» свой матч 25-го тура провел еще в декабре, поэтому теперь с олимпийским спокойствием взирал на то, как сыграют конкуренты. И победить удалось не всем. Если точнее — во второй раз подряд и в пятый за семь матчей проиграл петербургский «Зенит».

Если в начале этой неудачной серии команда с берегов Невы проигрывала только безусловным лидерам, то теперь вслед за «Белогорьем» петербуржцы отдали три очка «Кузбассу». «Зенит», которого вместо Андрея Толочко теперь тренирует Виктор Сидельников, выставил на этот матч экспериментальный состав, и молодежь два сета играла с кемеровской командой на равных. Но затем у петербуржцев пропал прием, и сибиряки дожали оппонентов.

Идущее вторым московское «Динамо» уверенно на выезде обыграло новоуренгойский «Факел». За весь матч повод для беспокойства у болельщиков бело-голубых возник только раз — когда хозяева в первом сете со счета 14:19 выиграли пять мячей в одной расстановке. Но больше команда Константина Брянского соперникам таких вольностей не позволяла.

PARI Суперлига

Мужчины. 25-й тур

«Зенит-Казань» — «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:15, 25:21, 25:18) (сыгран 2.12)

«Белогорье» — «Динамо-ЛО» — 3:1 (26:24, 26:28, 25:19, 25:21)

«Урал» — «Нефтяник» — 3:2 (25:12, 26:28, 17:25, 25:17, 15:12)

«Газпром-Югра» — «Нова» — 0:3 (21:25, 22:25, 23:25)

«Енисей» — «Строитель» — 3:1 (28:30, 25:14, 25:21, 25:22)

«Кузбасс» — «Зенит» — 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:21)

АСК — «Локомотив» — 1:3 (20:25, 25:22, 16:25, 18:25)

«Факел» — «Динамо» — 0:3 (23:25, 19:25, 17:25)



Женщины. 21-й тур

«Динамо-Метар» — «Спарта» — 3:1 (26:28, 25:20, 25:21, 25:16)

«Липецк» — «Заречье-Одинцово» — 0:3 (14:25, 24:26, 19:25)

«Протон» — «Динамо» М — 3:2 (20:25, 27:25, 27:25, 27:29, 15:11)

«Тулица» — «Динамо-Ак Барс» — 2:3 (25:18, 14:25, 25:22, 14:25, 7:15)

«Енисей» — «Минчанка» — 3:1 (27:25, 23:25, 25:20, 25:15)

«Динамо» Кр — «Локомотив» — 3:2 (16:25, 15:25, 25:20, 25:20, 15:11)

«Ленинградка» — «Уралочка-НТМК» — 3:0 (25:23, 25:17, 24:14)