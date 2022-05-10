«Локо» выдал матч года и вышиб Казань, а потом закусился с Москвой. Но «Динамо» выгрызло золото

Бело-голубые на характере защитили титул на тай-брейке.

Мужчины. Суперлига

Матч за третье место

«Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:19, 25:19, 25:14)

Финал

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:2 (25:23, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9)

В качестве разогрева перед финалом прошел матч за третье место между двумя «Зенитами». Сказать, что искры летали по площадке, было бы неправдой. Скорее одни не могли, а другие не очень хотели. Казань, которая после трагичного вылета в полуфинале была опустошена, даже в таком состоянии смела Питер без каких-либо вариантов. У команды Алексея Вербова бронза, вот только особой радости никто по этому поводу в клубе не испытывает — все ждали чемпионства.

Тем не менее победа для Казани имела принципиальное значение. Не секрет, что оба «Зенита» финансируются из одного источника, — поэтому на кону стояли не только бронзовые медали, но и, скажем так, более высокий номер бюджетного драфта. Проиграй Михайлов и Ко дома, кто знает, что было бы с коллективом в следующем сезоне.

Пока же все выглядит так, что весь костяк останется. Включая американца Майку Кристенсона — хотя времена сейчас такие, что про иностранцев загадывать на 100 процентов нельзя.

Точно покинет Казань только Бартош Беднож. Нынешняя политическая обстановка просто не оставляет поляку вариантов. При этом площадку после бронзового матча он покидал последним — пока не сфоткался с каждым желающим. Для него «Зенит» не просто клуб. Он с юности, наблюдая за подвигами Леона, Андерсона и Михайлова, мечтал оказаться в этой команде. И добился своего. Правда, уезжает теперь не с той медалью, с которой хотел.

Может, еще вернется? Когда в мире все наладится.

У «Локо» — шикарные перспективы

А вот кто уедет из России абсолютно довольным, так это Цветан Соколов. Болгарина с зимы сватают в итальянский чемпионат, и если все подтвердится, то отправится он туда в статусе триумфатора двух последних сезонов. И одного из главных бомбардиров Суперлиги. С «Динамо» у него была славная охота.

Его команда и была фаворитом в финале. В понедельник «Локомотив» выдал матч года, и многие сомневались, что команда сумеет показать такое же качество второй раз за два дня. Однако Новосибирск снова удивил. Сибиряки были безумно хороши. Не хватало разве что везения, которое по полной сопутствовало на полуфинале. Но финал получился по-хорошему безумным. С пятью сетами. Как и полагается в золотых играх.

И «Локомотив», несмотря на проваленный тай-брейк, — реальная спортивная гордость Сибири. Причем в этой команде воплощается мечта многих футбольных клубов. Кто только ни декларировал задачу построить топ-коллектив, основу которого составят свои воспитанники. Один «Краснодар» Сергея Галицкого чего стоит.

А в «Локо» все именно так и работает. Два года назад Пламен Константинов взял курс на омоложение и начал выстраивать команду вокруг 20-летнего на тот момент связующего Константина Абаева. Это казалось огромным риском. Можете себе представить ключевым плеймейкером в нашем футбольном клубе юниора? Но в Новосибирске все сработало — об этом можно говорить уже сейчас.

Более того, практически одновременно с Абаевым в основу встал блокирующий Дмитрий Лызик, который на год младше своего товарища. Эти двое дают стране угля уже сейчас, а ведь эта связка может зажигать как в клубе, так и в сборной еще лет 10-15. А что? Еще два ключевых игрока Новосибирска в этом золотом сезоне — Сергей Савин и Роман Мартынюк. Одному 34 года, другому 35. Для волейбола это совсем не критично.

Ну и главная звезда «Локо» — Ильяс Куркаев — тоже в доску свой. В новосибирскую СДЮШОР один из лучших центральных страны попал еще 10 лет назад.

Брянский — новый главный тренер?

Нет сомнений, что «Локо» будет в огне и в следующем сезоне. Но прямо сейчас главные респекты летят в Москву. «Динамо», которое зимой, казалось, переживает кризис второго сезона, собралось на главную часть волейбольного года. Команда Константина Брянского не доминирует, как в прошлом году. Однако характер у этого коллектива никуда не делся. По умению вытащить из себя все и перевернуть неудачную игру (то, чего не хватило «Зениту» в полуфинале) «Динамо» нет равных.

Всем известно, что защитить титул гораздо тяжелее, чем завоевать. И в этой связи бело-голубым — низкий поклон. Вряд ли кто-то скажет, что это золото незаслуженное. Москвичам удалось сохранить не только чемпионский состав (разве что вместо бельгийца Сэма Деру в команду пришел Денис Богдан), но и спортивный голод.

Ну а Константин Брянский теперь не только двукратный чемпион России, но и фаворит на место главного тренера мужской сборной России.