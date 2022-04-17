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Сегодня, 13:00

Дмитрий Волков — MVP регулярки. В Казани он вышел на космический уровень

В суперлиге завершился регулярный чемпионат по волейболу
Владимир Иванов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Дмитрий Волков.
Фото «Зенит-Казань», «СЭ»
Но впереди самое главное: плей-офф.

В суперлиге завершился регулярный чемпионат. Последний тур прошел под знаком очередной феерии от Дмитрия Волкова. В игре с «Самотлором» 26-летний доигровщик уничтожал защиту сопернику подачами, закрывал блоком (в том числе 220-сантиметрового Максима Сапожкова), а в атаке показал фантастическую эффективность, забив 15 мячей из 19. Убийственная статистика.

Такая игра — не выходящее из ряда вон для Волкова событие в этом сезоне. Дмитрий вообще давно на первых ролях — как в «Факеле», так и в сборной России, с которой выиграл две Лиги наций, Евро и дошел до финала Олимпийских игр в Токио. Но переход в «Зенит» сделал его игру еще ярче.

Казань, безусловно, лучшая команда сезона по итогам регулярки. Она красиво выиграла Кубок России, а в 26 матчах чемпионата одержала 25 побед. Единственная осечка — поражение на тай-брейке от московского «Динамо» в первых числах ноября. Но то было самое начало сезона. После этого машина Алексея Вербова набрала страшный для соперников ход. Ни в одном из матчей никому больше не удавалось затянуть «Зенит» даже на пять сетов. Команда из Татарстана шла катком по всем как в России, так и в Европе.

И самый заметный игрок этого коллектива — именно Волков. Их взаимодействие с американским связующим Майкой Кристенсоном — волейбольная магия. Пайпы, быстрые пасы или высокие — проходит все. В Казани есть великий снайпер Максим Михайлов, есть талантливый поляк Бартош Беднож, отличные центры, но чаще всего Майка отдавал мячи именно Дмитрию. Тот не подводит. Он — лучший бомбардир своей команды. С 55 процентами реализации — самый эффективный нападающий суперлиги. Волков же — лучший в «Зените» по блокам. И он же — по количеству и частоте эйсов.

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Трехнедельная пауза

Если 26-летний доигровщик так же будет жечь в «Финале шести» — едва ли у других команд будут какие-то шансы на чемпионство. Другое дело, календарь. До главных матчей три недели. И как не растерять за это время игровой тонус — головная боль для Вербова.

Напомним, что по регламенту первые две команды по итогам регулярки попадают в «Финал шести» напрямую. Причем победитель примет мини-турнир на своей площадке. В итоге «Зенит» и ставший вторым новосибирский «Локомотив», с одной стороны, в дамках — им не нужно тратить нервы и силы на дополнительный раунд плей-офф. С другой — такую большую паузу необходимо чем-то заполнять. Были бы еврокубки — одна история. Но российские команды пока выступать в них не могут. Скорее всего, Казань и Новосибирск просто проведут между собой серию товарищеских игр. Это, конечно, не полноценная замена официальным встречам, но ничего лучше в нынешней ситуации придумать невозможно.

Любопытно посмотреть, как выкрутятся команды. Узнаем все скоро, «Финал шести» — 410 мая.

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Серия жизни между «Кузбассом» и «Белогорьем»

Еще восемь команд будут рубиться за попадание в финальный турнир сезона. Серии, как обычно, до двух побед. Первая (и, если потребуется, третья) игра на площадке «посеянной» выше команды.

В двух парах фавориты предельно понятны: московскому «Динамо» вряд ли придется серьезно мучиться с переживающим перестройку «Факелом», а питерскому «Зениту» — с нижегородским АСК, заметно подбитым после вынужденного отъезда основного связующего Дениса Петровса из Латвии.

А вот в двух других противостояниях все должно быть очень интересно и вполне может затянуться до трех матчей. «Самотлор» проиграл в четырех последних турах, но там сплошь были команды из большой четверки. «Динамо-ЛО», занявшее пятое место по итогам регулярного чемпионата, югорчанам укусить будет куда реальнее.

Серия между «Белогорьем» и «Кузбассом» вообще должна стать украшением апреля. Обе команды невероятно амбициозные, но находящиеся на разных исторических векторах. Кемеровчане провели три потрясающих сезона: чемпионство, бронза и четвертое место, притом что выход в финал был проиграл Питеру лишь на тай-брейке. Теперь же все куда хуже. Непопадание даже в «Финал шести» после такого будет провалом для сибирской команды.

Белгородцы, наоборот, начали ренессанс, оттолкнувшись с самого дна — по итогам прошлого сезона команда заняла последнее место в чемпионате. Но с приходом Сергея Тетюхина все изменилось. У него большие планы по возвращению родной команды в топы не только российского, но и европейского волейбола. Осенью Тетюхин говорил, что здорово было бы сразу же запрыгнуть в еврокубки. Для этого нужно занять место не ниже пятого. Для только что занявшего последнее место коллектива звучало амбициозно. Но теперь выглядит абсолютно реальным. Другое дело, что для начала надо будет сладить с раненым «Кузбассом», которому совершенно нечего терять.

Плей-офф чемпионата России

Динамо (Москва) — Факел (Новый Уренгой)
Зенит (Санкт-Петербург) — АСК (Нижний Новгород)
Динамо-ЛО (Сосновый Бор) — Самотлор (Нижневартовск)
Белогорье (Белгород) — Кузбасс (Кемерово)

Матчи запланированы на 20, 24 и 27 апреля.

«Финал шести» пройдет 410 мая в Казани

Итоговая таблица предварительного этапа

И

В

П

С

О

1. Зенит-Казань

26

25

1

77:11

76

2. Локомотив

26

23

3

71:19

66

3. Динамо М

26

22

4

70:31

61

4. Зенит СПб

26

19

7

65:30

56

5. Динамо-ЛО

26

16

10

58:49

44

6. Белогорье

26

15

11

57:40

49

7. Кузбасс

26

12

14

50:53

38

8. Югра-Самотлор

26

11

15

41:58

31

9. АСК

26

9

17

39:58

29

10. Факел

26

9

17

38:61

24

11. Енисей

26

7

19

31:64

22

12. Газпром-Югра

26

7

19

30:65

20

13. Урал

26

5

21

37:71

20

14. Нефтяник

26

2

24

22:76

10

ВК Зенит (Казань)
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