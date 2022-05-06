«Динамо» из Соснового Бора едва не похоронило «Зенит». Все решилось после 12:12 на тай-брейке

Драма в российском волейболе.

«Финал шести». Второй тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:2 (25:22, 19:25, 20:25, 25:21, 15:12)

«Динамо» (Москва) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:18, 25:21, 25:23)

На «Динамо-ЛО» перед этим «Финалом шести» никто не ставил. О чем говорить, если за всю историю команда из Ленинградской области лишь раз заезжала в десятку, а в соперниках грозные Новосибирск и Питер. Но, вопреки прогнозам, команда Александра Климкина сначала закусилась с «Локо», обидно проиграв ключевую третью партию — 33:35. А потом едва-едва не прихлопнула «Зенит».

Концовка Полетаева

Сосновоборцы вели 2:1 по сетам, а на тай-брейке при счете 12:12 получили право на атаку. Но Максим Жигалов ее не реализовал. А затем, к огромному облегчению Петербурга, две шикарных подачи подряд выдал пропустивший почти весь сезон из-за травм Виктор Полетаев. 15:12.

Дожми «Динамо» концовку, Питер попал бы в крайне неприятную ситуацию — команда оказалась бы на грани вылета. Для выхода в полуфинал им пришлось бы уверенно обыгрывать «Локомотив», а нынешний «Зенит» — точно не та команда, которая может сделать это по заказу. Но характера пройти ближайших географических соседей Егору Клюке и ко хватило.

При этом в полуфинале команда из Северной столицы все равно будет андердогом — вне зависимости, на кого она там попадет. Варианта, к слову, два: «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Оба коллектива обыграли «Белогорье», для которого сезон теперь закончен.

Дело Тетюхина

При этом Белгород все равно может записать его в актив: если в прошлом году команда позорно плелась в хвосте таблицы и заняла в итоге последнее место (не вылетев только из-за «закрытого» в силу ковида сезона), то с приходом к руководству легендарного Сергея Тетюхина «львы» преобразились и дошли до «Финала шести». На большее с нынешним составом рассчитывать было очень сложно. При этом Тетюхина были большие планы по возрождению родной команды — в следующем сезоне в Белгороде ждали польскую звезду Камила Семенюка. Он был стал одним из украшений чемпионата. Увы, в силу последних политических событий все договоренности пришлось отменить. Да и еврокубков у наших команд, очевидно, пока не будет.

Игровой момент в матче «Зенит» — «Динамо». пресс-служба ВК «Зенит»

Очевидно, это настолько, что традиционный матч за пятую позицию, которое дает путевку в Кубок вызова, «Белогорье» и «Динамо-ЛО» даже играть не будут.

В мужском клубном сезоне вообще осталось всего шесть матчей. Завтра нас принципиальное противостояние Казани и Москвы. С победителем этой пары в полуфинале сыграет проигравший в противостоянии Новосибирска и Питера.

Расписание оставшихся игр «Финала шести»

7 мая, суббота

16.00. «Локомотив» — «Зенит» СПб

19.00. «Зенит-Казань» — «Динамо»

9 мая, понедельник

16.00, 19.00. Полуфиналы

10 мая, вторник

16.00. Матч за 3-е место

19.00. Финал