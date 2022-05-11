Рулевой «Динамо» может получить большое назначение.

По ходу «Финала шести» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко дал интервью «СЭ», в котором рассказал, что вопрос по главному тренеру мужской сборной, скорее всего, будет решен после августовской спартакиады. И значение будет иметь как сама спартакиада, так и развязка Суперлиги.

Круг претендентов

После этого в качестве претендентов назывались имена Александра Климкина, Андрея Воронкова и Пламена Константинова, но главными фаворитами считались Алексей Вербов и Константин Брянский. Тренер «Зенита» этим летом вообще должен был войти в штаб сборной помощником Туомаса Саммелвуо, но из-за последних событий все перевернулось. Наставник «Динамо» провел фантастический прошлый сезон, но всем было интересно, как команда преодолеет кризис второго года.

Получилось очень даже хорошо. В «Финале шести» москвичи одержали непростую победу над питерским «Зенитом», а потом на тай-брейке выцарапали золото у «Локомотива». Безусловно, в этом немалая заслуга Брянского. Который теперь выходит на первый план в гонке за сборную.

Летом Брянскому исполнится 45 лет. Последние два года — пока лучшие в его тренерской карьере. Пять трофеев из шести возможных. Проигран был только декабрьский Кубок России, а выступление в нынешней Лиге чемпионов «Динамо», как и всем российским командам, пришлось прервать на самом интересном.

С тем же Вербовым они абсолютно разные. У Алексея скорее демократичный, европейский стиль. У Константина все куда более авторитарно. Что лучше для сборной — вопрос риторический.

Константин Брянский. ВК «Динамо» Москва

Он тренер-победитель

— Константин — очень строгий тренер, — не стал юлить болгарин Цветан Соколов, которого снова признали лучшим диагональным Суперлиги. — И иногда от этого тяжело. Но, если честно, думаю, для нашей команды это и надо. Можно дать больше свободы, но она может привести к ошибкам. Вы поймите, тренеру всегда нужно притереться с командой. Он искал нас, мы — его. И в итоге нашли вот такой баланс.

Да, он жестковатый тренер. Но это дает нам результат. А не за этим ли мы все собрались?

— Если он станет тренером сборной России, это будет хорошим шагом для нее?

— Думаю, да. За два года Константин показал, что способен работать на высоком уровне и держать удар в сложные моменты. При этом Константин очень молодой и продолжает учиться. В конце концов, он тренер-победитель.

Поверьте, у нас был безумно сложный сезон. Защитить титул гораздо сложнее, чем выиграть один. Мы стали только третьими в регулярке. Проиграли Казани в «Финале шести».

Было реально тяжело. Потому что все против нас весь год играли на максимуме, рисковали. Им нечего терять — если проиграют действующему чемпиону, никто слова не скажет. Это окей. А вот обыграть таких мечтает каждый. При таком давлении мы провели весь год. Но собрались — и выиграли самые важные матчи. Это дорогого стоит. Поэтому сейчас я ни о чем не хочу думать и насладиться этим моментом.