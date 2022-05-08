Туомас Саммелвуо. Неоконченная пьеса для российского волейбола

Финн покинул сборную. Почему из-за этого грустно.

Туомас Саммелвуо оставил большой след в российском волейболе. Как и российский волейбол в нем.

Ключевой пока момент в его карьере — сенсационное золото Суперлиги-2019. То была эпоха казанского «Зенита», команда, ведомая Владимиром Алекно, выиграла пять подряд чемпионств, и ничего не предвещало перемен. Но как рушатся любые империи, так и все серии когда-то заканчиваются. Самобытный сибирский клуб, не обладающий огромными финансовыми возможностями, сумел влюбить в себя всю Россию и прийти к неожиданному чемпионству. Одним из главных творцов в той удивительной команде, безусловно, был Саммелвуо.

Следующие несколько месяцев в разы увеличили его популярность. Туомасу доверили сборную России — и он сразу же начал покорять всех милым акцентом, широким кругозором и внедрением демократических методов в сборную. После сильно консервативного Сергея Шляпникова контраст был колоссальный. Помимо свободы финн цеплял тем, что все неудачи (как и команды, так и отдельных игроков) объяснял исключительно своими ошибками, публично он никого не критиковал.

Еще Саммелвуо философски относился к любым трудностям. Летают насекомые в бразильском зале? «Да это же весело!» Жеребьевка, при которой нужно лететь в Иран, оттуда в Бразилию, потом сразу в Австралию, после чего на финал в США? «Зато сколько мы всего посмотрим! Многие люди нам позавидовали бы, зачем жаловаться?»

Вершина всенародной любви — победа в Лиге наций в Чикаго. Все было как в сказке.

Туомас Саммелвуо (в центре) с игроками сборной России. Фото Global Look Press

Трещина

Надлом случился вскоре после возвращения из Штатов. Когда стало известно, что Туомас уходит из «Кузбасса» в питерский «Зенит». Тут сразу два болезненных момента. Во-первых, переход именно в «Зенит» — команду, которая за счет своих финансовых возможностей бескомпромиссно забирала топ-игроков у других клубов. Во-вторых, у Саммелвуо был действующий контракт с Кемерово. И на него там рассчитывали. А прежде в него, молодого и ничего не добившегося на тот момент тренера, поверили, предложив рекордно долгое соглашение — сразу на пять лет.

Наверное, кармически было бы правильно провести год в «Кузбассе», заранее предупредить руководство об уходе — и все были бы довольны. Но в Петербурге Туомасу пообещали не только роскошный контракт, но и команду-династию, с последующим приобретением звезд любой величины, включая Леона. Плюс родная Финляндия совсем рядом.

На другой чаше весов была неизвестность. Не факт, что тот же «Зенит» ждал бы финна год. Нашли бы кого-то еще. А проиграй он в Кемерово ряд важных матчей, уволили бы — такова доля тренера. Нам с вами сейчас комфортно рассуждать о высоких идеалах, но, кто бы и как поступил на месте Саммелвуо, проверить невозможно.

Тем не менее что-то в тот момент все-таки сломалось. Вроде бы все в сборной было так же. Но уже немного не так. По крайней мере у меня, бывшего с командой и на Лиге наций, и на последующем уже после новостей о «Зените» провале на Евро, были такие впечатления. Да и сам Туомас про тот переход говорить не любил, сразу заводился.

Туомас Саммелвуо. Фото Global Look Press

Он еще вернется

По большому счету, в Питере у него в итоге так и не сложилось. Ему действительно покупали больших игроков, но скомпоновать их во что-то целостное, как было в «Кузбассе» или сборной, не получилось. «Зенит» сопровождали травмы лидеров, частые внутренние конфликты. Плюс в руководстве клуба были те, кому не нравился сам Саммелвуо. Этой зимой его уволили из «Зенита».

Вместе с тем Туомас оставался у руля сборной и должен был вести ее к грандиозному турниру — чемпионату мира. Несмотря на проблемы в клубе, в сборной у него все получалось. Что говорить — команда дошла до финала Олимпийских игр, уступив золото только на тай-брейке.

Саммелвуо, кстати, после этого признали тренером года в Финляндии. И он действительно топовый специалист. Горит работой, всегда учится, постоянно участвует в различных тренерских семинарах, говорит не только на русском и финском, но и на английском и итальянском, понимает на слух польский и французский. Вполне возможно, ВФВ продлила бы с ним контракт и после домашнего ЧМ. Но февраль все перевернул.

— Так сложилась судьба, — объяснил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. — Мы хотели продлить с ним контракт, но случилось то, что случилось. Теперь новое соглашение неактуально ни для России, которая не имеет календаря сборных, ни для тренера, на которого в его стране могло бы оказываться серьезное давление. Поэтому само собой все сошло на нет.

Жаль, что расставание получается таким скомканным. Витает какая-то недосказанность. Как будто разошлись на середине пути, толком не попрощавшись.

И есть ощущение, что это еще не конец в отношениях Туомаса и нашего волейбола. Следующий сезон он проведет в польском чемпионате. Но почему-то кажется, что рано или поздно Саммелвуо вернется. Для России он точно больше, чем просто тренер-легионер, который приезжал на заработки. И у этой истории должно быть какое-то продолжение.