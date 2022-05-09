Страшный сон Вербова и «Когда доллар будет по 30 рублей, тогда «Зенит» и обыграет «Динамо»

Как прошли полуфиналы в суперлиге. Это драма и космос.

«Финал шести»

Полуфиналы

«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:23)

«Зенит» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

Полуфиналы суперлиги получились космическими — и это касается не только отрезков игры. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) провернула невероятное: уговорила космонавтов взять с собой волейбольный матч и записать напутствие к главным играм прямо оттуда — из-за пределов Земли. А мяч, который побывал в космосе, привезли на арену в Казань. Где его символически принял легендарный Сергей Тетюхин.

Частичка инопланетного была и во время игр. Особенно во второй.

14-я победа подряд

«Динамо» было фаворитом в матче с «Зенитом». Всей волейбольной тусовке хорошо известно: Питер — главный клиент москвичей. В последних 13 матчах бело-голубые одержали 13 побед. Уникальная серия для команд такого уровня. Вот и теперь все началось очень грустно для «Зенита» — не прошло и часа игры, а у «Динамо» в кармане было уже два сета. Все катилось к быстрой и сухой победе.

Однако, оказавшись на краю пропасти, питерцы включились. Бомбардировал подачами Максим Космин, который перед началом сезона к основе не сильно ближе, чем мы с вами. Вот уж для кого этот спортивный год нельзя назвать неудачным. В концовке партии восхитительно действовал Иван Яковлев, после двух эйсов которого стало понятно, что так быстро этот матч не закончится — 21:16.

Главный тренер «Динамо» Константин Брянский. ВК "Динамо" (Москва)

На кураже «Зенит» был и в четвертом сете. Команда сильно добавила в качестве, а Женя Гребенников включил режим волшебника в защите. С учетом того, что свой уровень держали динамовцы, игра смотрелась. Дело шло к тай-брейку — Питер вел 21:18 и имел сильнейшую расстановку в атаке. В этот самый момент сказалась разница — но не в классе (в «Зените» индивидуально игроки не слабее), а в характере. Москвичи включили все резервы — и на подачах Дениса Богдана собрали шесть очков подряд. В это самое время Виктор Полетаев, одна из главных звезда Петербурга, попросил замену. Этого не все поняли даже в команде — уж три розыгрыша в решающей игре сезона можно было потерпеть даже через боль. Роман Мартынюк из «Локо», например, выходит в этом «Финале шести» с разорванной связкой колена. И это исключительно желание 35-летнего либеро — так хочет помочь команде в ключевом отрезке сезона. На одной ноге серб Лубурич. И где в итоге их команда?

Когда счет из 21:18 трансформировался в 21:24 в пользу «Динамо», сидящий неподалеку от меня болельщик бело-голубых усмехнулся: «Зенит» обыграет нас тогда, когда доллар будет по 30 рублей». И вскоре победным вскриком отпраздновал 14-ю подряд победу над Питером.

Шок-контент для Казани

Второй матч ожидался менее напряженным. «Зенит-Казань» — абсолютно лучший коллектив по итогам регулярки. Они были настолько бесподобны, что начиная с ноября ни одной команде не удалось затащить их даже на тай-брейк. Большинство отлетали 0:3, и лишь единицам удавалось забрать хотя бы партию. Две не получилось ни у кого. Включая Кубок России и Кубок ЕКВ.

Волейболисты "Локомотива". ВК "Локомотив"

Эксперты накануне, рассуждая о «Зените», говорили, что одно поражение может перечеркнуть весь сезон. Но это было скорее спортивным этикетом. Практически никто не сомневался: Казань дома возьмет титул. И уж тем более не было мыслей, что у нее могут возникнуть какие-то проблемы с «Локомотивом», на днях влетевшим даже разобранному Питеру.

Но тем и прекрасен спорт, что логика здесь работает не всегда. Когда Новосибирск взял первый сет 25:23 — это казалось погрешностью. Когда второй — затянувшимся недоразумением. Но чем дальше шло дело, тем хуже становились дела «Зенита». Все ждали, что вот-вот хозяева все переломят, но на деле они, чуть ли не впервые за сезон столкнувшись с реальными трудностями, поплыли. Невынужденные ошибки, срывы с бросанием мяча от отдельных игроков и в итоге — проигрыш, даже без какой-то концовки на равных.

«Локо» подачами (особенно впечатлил Ильяс Куркаев, который прежде использовал только планеры, а теперь устрашал пушечными силовыми) и ровной командной игрой сотворил главную сенсацию чемпионата.

И во вторник сыграет с «Динамо» за золото. Интересно, что на кону для тренеров будет стоять не только трофей, но и место рулевого сборной. В кандидатах ходят Алексей Вербов, Константин Брянский, Пламен Константинов, и тот, кто выиграет решающий матч сезона, будет фаворитом в этой гонке.

Решающие матчи

10 мая, вторник

16.00. Матч за третье место. «Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

19.00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва)