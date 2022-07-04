Известному волейболисту грозит 15 лет тюрьмы за интимные снимки девушки

Бывший волейболист «Зенита-Казань» Александр Хрипун обвиняется в вымогательстве 30 миллионов рублей через мессенджер.

24-летний Александр Хрипун так и не стал великим волейболистом, но очень хотел много денег. Поэтому он, как утверждают правоохранительные органы, придумал схему с выманиванием денег за женские интимные фото. Однако история завершилась для спортсмена плачевно — его задержали, и теперь спортсмену грозит до 15 лет лишения свободы. Потому что это не первый такой эпизод в его карьере.

Хотя карьерой это называть слишком громко — на сайте Всероссийской федерации волейбола, по сути, перечислены все его достижения. Оно одно — рост 205 сантиметров. Далее написано, что он играл в молодежке казанского «Зенита» — «Зенит-УОР». Даже дата рождения проставлена как в шаблоне — 1 января 1998 года, на самом деле она иная. Игрок из Одинцова прошел систему «Урала» и «Зенита», играл за молодежную «Газпром-Югру», но до суперлиги так и не дорос. А последние годы вообще пылил на Кипре, Канарах и в Греции. 30 июня Хрипуна задержали сотрудники ФСБ.

В чем обвиняют спортсмена?

Как сообщает издание Baza, 24 апреля в WhatsApp московской студентке по имени Даниэла написал неизвестный мужчина. Он заявил, что в интернете нашлись несколько интимных фотографий девушки и он собирается разослать их по списку ее контактов. Чтобы избежать позора, девушке нужно заплатить всего 200 тысяч рублей. Жертва согласилась, но на этом неприятности не закончились. Даниэла платила преступникам еще несколько раз, потому что они обещали ей «вернуть деньги». Девушка отдала в распоряжение мошенников почти все свои личные финансы: она переводила им суммы на карту, подключила чужой мобильный к своей банковской карточке, отправляла деньги переводом и передавала наличные через таксистов.

Однако в какой-то момент мошенники совершили ошибку — передали жертве паспортные данные некоего Александра Хрипуна из Одинцова. Это волейболист, который в 2012 году действительно начинал карьеру в этом славном волейбольном городе. Именно через него и должна была передать деньги студентка. Каким образом она умудрилась отправить 30 миллионов рублей — неясно. Шантажировали ее тем, что ее недруги дают больше, в схему вписывались новые персонажи. В том числе якобы владелец того самого интимного сайта, некий Шульц, — и Даниэла платила. Когда средства закончились, она все-таки пошла в полицию.

Рецидив Хрипуна

Что самое печальное — это не первое подобное дело Александра. В 2018 году он уже получил условный срок в 1,5 года за то же самое. Приговор гласил следующее: «Хрипун совершил вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: «Хрипун А.В., в 01 час 44 минуты, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, в сети интернет, с использованием социальной сети «...», будучи зарегистрированным под именем «А.», имея умысел на хищение чужого имущества путем вымогательства, потребовал у Н. передачу ему денежных средств в размере 18 000 рублей, под угрозой распространения сведений, позорящих Н.». И так далее, еще несколько эпизодов.

Однако тогда Хрипун раскаялся, возместил ущерб, который был в разы меньше, и горе-волейболиста пожалели. В ближайшее время ему, возможно, предстоит играть за тюремную команду. Хотя виновность спортсмена, а также его наказание должен определить суд. Все обвинения сейчас основаны на версии следствия, которые должны доказать свою позицию суду.