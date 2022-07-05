«Таксист гнался за нами с ножом». Как наш волейболист играл в Египте

Приключения Александра Поплетеева в Африке.

В России настолько много мощных волейболистов, что хватает и на Суперлигу, и на европейские чемпионаты, и на Катар с Японией. Но один из самых неожиданных вариантов выбрал 27-летний доигровщик Александр Поплетеев. Прошлый сезон он провел... в Египте.

— Началось все с того, что подписал контракт с одним австрийским клубом, — объясняет Поплетеев. — Но все накрылось из-за пандемии. Единственным вариантом был «Муром». Отыграл полсезона, однако стало совсем грустновато.

— Почему?

— В Суперлигу не попадал, а в Высшей лиге А с оплатой не особо.

— Какой там порядок зарплат?

— 50-70. Если ты молодой, могут и 30 платить. Наверное, есть кто-то с контрактами и под 150 тысяч в месяц, но таких немного. В общем, после половины сезона уехал в Эстонию. Там провел два очень приятных месяца. И играть нравилось, и платили уже 2500 евро. По меркам большого волейбола не сильно много, но заметно лучше, чем в «вышке» А. А оттуда уже рванул в Египет.

— Но почему?

— Показалось интересно. Во-первых, там тепло. Во-вторых, предложили приличный контракт — в районе 40-50 тысяч долларов за сезон. Уровень тоже казался хорошим. В «Аль-Ахли», например, Гаррет Мугатута, который играл в составе сборной США на Олимпиаде в Токио, и бразилец Маурисио — чемпион Рио-2016.

Это потом выяснилось: там две приличные команды, еще три-четыре средние (в одной из них играл я) и остальные — просто никакущие. И вообще играть в этом чемпионате было максимально странно.

— Так-так.

— Арабы — вообще с особенностями. У них совершенно другой менталитет. Вы можете прийти на тренировку, а на месте выяснится, что зал занят. Все, расходимся. У них, кстати, нет долгосрочного плана, каждая тренировка — импровизация. Кто-то может вообще не прийти на тренировку. «Извините, у нас семейные дела». Ладно, когда один игрок, а когда две связки? Люди максимально необязательные.

Александр Поплетеев. из личных соцсетей

Букра

— Вы-то уровень держали?

— Свои 50-60 процентов в атаке набивал. Хотя перед финалами получил травму — подвернул голеностоп. Если вы думаете, что мне делали МРТ, УЗИ или рентген, — ага. Сказали, что поделают массажики и все пройдет. Отыграл на одной ноге. Стали четвертыми в Кубке. Я — лучший по статистике. Уже в России прошел обследование, а у меня практически полный разрыв двух связок.

— По деньгам не обманули?

— Конец сезона получился веселым. Семья уже уехала, я остался с кошкой. Ждем перевода зарплаты. Я и мой канадский товарищ, второй легионер. Бах, приходит хозяин моей квартиры и говорит, что оплата аренды закончилась — и мне нужно съезжать. Прямо сейчас. Немедленно. Ладно, пошел к канадскому другу. А у него точно такая же ситуация! Получается, я с сумкой и кошкой, он с сумками и собакой стоим на улице Каира, не знаем, что делать.

— Почему не уехали домой? Сезон же закончился.

— Так ждали зарплаты. Нам каждый день говорили «букра» — это «завтра» по-арабски. Спустя пару дней после выселения выплатили все — и мы улетели. Билеты брали за свои деньги, потому что иначе еще месяц слышали бы «букра».

Авария

— Базировались в Каире?

— В контракте было написано, что играть будем в Суэце. Приятный городок ниже Каира. Но на месте оказалось, что там располагается компания, а нам нужно будет осесть в столице. Были там? Самое грязное место, где я когда-либо был. В Индии — лучше!

Движение там максимально хаотичное, нет полос, нет разметок, светофоров. Человеку, который плохо переносит автобусы, будет тяжело. И еще они часто приезжают прямо к игре. Запаса на пробки нет. Приехал, пару раз кинул мячик — и вперед.

— Что-то в стране удалось посмотреть?

— Ездили на пирамиды, гуляли возле Александрийской библиотеки, ходили по музеям, посмотрели мумий. Это все с женой. А разок пробовали посетить зоопарк с моим канадским приятелем.

— Почему пробовали?

— Попали в жесткую аварию. Поворачиваем уже к зоопарку — въезжают в задний бампер. Такси. Оттуда выскочил очень агрессивный водитель, начал кричать, что это мы во всем виноваты. В какой-то момент схватил нож и побежал за нами. Мы запрыгнули в машину. Наш водитель, арабский игрок, по газам. Но он так запаниковал и психанул, что дал по брусчатке и песку с камнями. В итоге нас бросило в автобус и кинуло через разделительную полосу на встречку. Повезло, что никого не было. В итоге канадец сильно повредил плечо и спину.

— Что вам сказали в клубе?

— «Почему вы не побили этого таксиста? Почему не врезали ему? Он же был неправ». Про здоровье вообще не спросили. Математика у них такая: тебе заплатили деньги — ты обязан играть. Все остальное никого не интересует.

— Жилье-питание было на вас?

— Еда там очень дешевая. 100 долларов с запасом хватает на полмесяца. По жилью у меня была квартира с гигантской площадью. Квадратов на 200. Но они настолько бесполезно использовались... Чтобы вы понимали: окно из кухни у меня было в шахту лифта. Отделка только в гостиной. Хотя бы дом достроенный. В Каире половина строений заброшенные или недостроенные. Просто бетонные блоки вдоль дорог. Даже в центре.

Александр Поплетеев.

Гражданство

— Поедете с женой отдыхать в Шарм или Хургаду?

— Я — точно нет. Может быть, когда-то отойду. Но пока не готов.

— Что дальше?

— Рассматриваю варианты. Предлагают Израиль, причем контракт еще интереснее, чем был. Но пока не уверен, что готов снова ехать к арабам. Катар или ОАЭ — другое дело, там адекватно относятся к игрокам. Еще хорошо на Кипре. Были договоренности во Франции, но в свете последних событий все зависло. Идеально было бы поиграть в Италии или в Польше, но там пока не получается. Надо выходить на другой уровень.

— Экзотичные варианты рассматриваете? Индонезия, Аргентина?

— Рассматриваю всё. Я бы поехал.

— Вы сейчас просто кайфуете: смотрите в новых странах, занимаетесь любимым делом и по возможности стараетесь как можно больше за это получать? Или есть цель двигаться именно в спортивном плане, хотите на Олимпиаду?

— Я бы хотел на Олимпиаду. В идеале получить спортивное гражданство какой-то европейской страны — и помочь ей в этом. Да и самому проще будет. Мне интересно путешествовать, а не сидеть взаперти, как сейчас.

— Почему у нас так много молодых ребят играет за 40 тысяч в «вышке» А, хотя могли бы, как вы, пробовать себя в зарубежных чемпионатах и получать больше?

— Надежда и страх.

— Расшифруйте.

— Почти все верят, что их позовут в Суперлигу. Я тоже питал такие надежды. Но в какой-то момент меня из «Самотлора» просто скинули. Все вроде бы было нормально, а потом вижу новость во «ВКонтакте», что покидаю команду. Никто не говорил, что я плохо играю или плохой человек, — ничего. Неприятно было. В тот момент понял: надо что-то менять.

Что касается страха, то это и про языковой барьер, и про боязнь оказаться ненужным. Не так давно был случай, когда наш игрок провалил две-три игры в Турции — и его отправили домой. Многие чего-то такого опасаются. Я в своих силах был уверен, поэтому поехал и в Эстонию, и в Египет.