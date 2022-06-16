«Это не может не вдохновлять». Брянский — новый главный тренер сборной России по волейболу

Первые слова специалиста после назначения.

В четверг прошел очередной президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). На нем было принято знаковое событие: назначен новый главный тренер мужской сборной. Им ожидаемо стал 45-летний Константин Брянский. Если исходить из главного — из результата — решение абсолютно логичное.

В сезоне 20/21 он выиграл с «Динамо» все: Кубок России, чемпионат и Кубок ЕКВ. Перед нынешним «Финалом шести» в Казани генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко давал понять, что его исход напрямую может повлиять на вакантное после ухода Туомаса Саммелвуо место. Главными кандидатами в кулуарах называли Брянского и Вербова. В итоге бело-голубые защитили титул.

В опрос по контракту и помощникам пока открыт

— Предположу, новости с назначением не стали для вас сюрпризом?

— Это большая честь для меня, — признался Брянский. — Пусть сейчас непростой период, мы не участвуем в международных соревнованиях. Но это — признание. И оно, безусловно, очень приятно и важно.

— В Казани, во время развязки чемпионата, Александр Яременко прямо говорил, что «Финал шести» будет важным критериев выбора нового главного тренера сборной.

— На самом деле, в момент «Финала шести» я точно об этом не думал. Перед нами стояли задачи, которые нужно было решать здесь и сейчас. Фокусировался исключительно на этом.

— У каждого спортсмена есть мечта — стать олимпийским чемпионом. У каждого российского тренера по волейболу — возглавить сборную?

— Не проводил такой опрос среди тренеров (смеется). Но, думаю, практически каждый задумывается об этом. И сборная — очень важное слово как для спортсменов, так и для тренеров. Это признание твоей работы и всегда честь. Высшая степень оценки твоей работы. Это не может не вдохновлять.

— На сколько с вами заключен контракт?

— Пока еще об этом не говорили. Только-только прошло голосование исполкома по моей кандидатуре.

— По штабу сборной есть какое-то понимание?

— Это тоже будет решаться в дальнейшем.

Планка очень высокая — финал Олимпиады

— Есть ли понимание судьбы сборной этим летом? Будут ли сборы, какие-то матчи?

— План федерацией высылался во все клубы. Ззапланированы сборы после Спартакиады. В каком формате они пройдут и будут ли товарищеские матчи — это в процессе обсуждения.

— Ваша тренерская мечта исполнилась?

— Стать тренером сборной России — это промежуточная цель. А основная — достигнуть с ней вершин. Понятно, что сейчас для нас первостепенно возвращение на международную арену. И как только оно случится — будем стараться добиться максимальных целей. Нашим игрокам это по силам.

— Планка высокая.

— Очень высокая!

— Последняя Олимпиада — финал. Нужно, как минимум, не ниже?

— Думаю, у всех именно такие ожидания.

— Первый день в статусе главного тренера сборной как-то отметите?

— Не думал об этом. Сейчас только вопросов, в том числе организационных. Нужно обозначить, куда мы двигаемся. Провести консультации. А отметить всегда успеем, это точно не первостепенное.

— Совмещение сборной с топ-клубом — насколько это сложно?

— Пока такого опыта у меня нет, поэтому я могу только предполагать. Но я был помощником главного тренера национальной сборной (Константин помогал Сергею Шляпникову, будучи рулевым «Новы». — Прим. «СЭ»). Это точно непросто. Но будем работать. В конце концов, было немало прецедентов, когда тренеры добивались успехов и в клубе, и в сборной. И я буду стараться соответствовать.