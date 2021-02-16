Тренера Андрея Разина обвинили в вымогательстве. Обвинитель может быть наказан за клевету

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Обвинение

Роман Людучин, который недавно завел канал в Telegram, решил пойти с козырей. Легкие воспоминания о карьере перешли в череду скандалов. Главным объектом стал Андрей Разин, который работает в «Северстали». Людучин сначала обвинил его в том, что он плохо относится к хоккеистам. Разин это легко опроверг, но теперь все гораздо серьезней. Бывший хоккеист заявил, что тренер во времена работы в «Югре» вымогал у защитника Рината Ибрагимова деньги. Мол, у игрока был высокий контракт в 30 миллионов рублей, а Разин потребовал поделиться.

Это настоящая бомба. Странно, почему молчит сам Ибрагимов, да и до недавнего времени о нем вообще ничего слышно не было. И очень не вовремя для Романа президент страны подписал изменения в статью о клевете, теперь за это могут посадить. А тут налицо ложные обвинения, которые невозможно доказать. Как?

Прошло четыре года, никаких записей наверняка не существует, а именно Роману нужно будет доказать, что событие было. И свидетельским показанием тут не обойтись, тем более, статистика показывает, что Ибрагимов проводил на льду в Ханты-Мансийске достаточное количество времени, и его никак не ущемляли за отказ делиться, если такое предложение было. Отправляли с тренировки? Кто разберется, из-за денег или потому, что Ибрагимов плохо работал...

Но еще неизвестно, а захочет ли разбираться сам тренер. Я бы его отказ от преследования понял, ну какой смысл ввязываться во все это, времени нет. С другой стороны, а чем же заниматься в марте. Но оставлять такое без внимания нельзя.

Обмен

Егор Коршков уехал в КХЛ игроком «Торонто», а вернется хоккеистом «Каролины». Нападающий «Локомотива» стал участником обмена между клубами. Хорошо это или плохо для форварда? На самом деле не так уж и плохо. В канадском клубе перебор классных нападающих, даже в четвертом звене играют такие парни, как Симмондс или Спецца, а примерный по уровню и навыкам Александр Барабанов сидит безвылазно в запасе, так что Егору пришлось бы ехать на другой стадион города выступать в АХЛ.

We've acquired Alex Galchenyuk from Carolina in exchange for Egor Korshkov and David Warsofsky. #LeafsForever



Details: https://t.co/SZX639nsNG pic.twitter.com/P8uMQ5wDQ1 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 15, 2021

Но «Ураганы» — совсем другое дело. Там ценится энергия, задор, ради этих качеств могут закрыть глаза на отсутствие опыта, а места в составе есть. Все будет зависеть от Коршкова, но если он будет стараться, то на это непременно обратят внимание.

Другой вопрос, способен ли хоккеист показать себя. Когда он вернулся в КХЛ, то выглядел на голову сильней, чем остальные нападающие. Но шло время, Коршков превращался в обыкновенного игрока нашей лиги, который, впрочем, иногда демонстрировал чудеса на льду. В нем есть потенциал, это трудно отрицать, но для этого нужны определенные условия. В АХЛ Коршков заметно прогрессировал, но за ним была странная история. Говорили, будто ему в какой-то момент надоело в фарм-клубе, и он потребовал перевода в первую команду. Егору, кстати, позволили сыграть, Коршков забил, но снова поехал в АХЛ.

Все-таки трейд в «Каролину» — благо, если разобраться. И теперь нападающему надо быстрей ехать за океан, чтобы воспользоваться шансом. Но и «Локомотив» настроен долго продержаться в плей-офф.

Скандал

В Высшей лиге отставка перед плей-офф. «Металлург» досрочно провел все запланированные матчи, но руководство решило отправить домой Леонида Тамбиева. Это очень смешно и грустно одновременно. Смешно потому, что специалисту предъявили претензии за то, чем он знаменит. В какой-то момент ему стали рекомендовать ставить тех или иных хоккеистов, но латвийский специалист всех послал, заявив, что он отвечает за результат и никому вмешиваться в работу не позволит.

Но все знали, что Тамбиев ведет себя именно так. Подобное было в Санкт-Петербурге, в Караганде. С чего вдруг в Кемеровской области решили, что у них будет иначе? Грустно же потому, что клуб снова попал в скандальную историю, а ведь это не первая и не последняя в этом сезоне. Перечислять все не хочется, но летом у них было два генеральных менеджера, а затем команда осталась без стадиона, так как реконструкция обернулась разрушением, а не ремонтом. Плюс управление в клубе давно уже считается самым спорным во всем российским хоккее, каждый год «Металлург» что-то такое устраивает. Год назад эта богатая команда не попала в плей-офф.

Тамбиева окончательно сменил Евгений Попихин. Этот тренер подменял специалиста, а затем ему купили билет на самолет, и он должен был улететь домой. Вернули из аэропорта. В общем, я сомневаюсь, что «Кузня» когда-нибудь вернется в КХЛ. Для этого нужна более крепкая система.