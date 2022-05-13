«Он воспользовался моей неопытностью». Пловчиха осознала себя жертвой насилия спустя годы

Как чемпионка мира Ариана Кукорс рассказала о тренере, который подглядывал за ней в душе, а потом совратил и заставил заниматься с ним сексом.

Ариана в 2009 году стала чемпионкой мира на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Но, как выяснилось впоследствии, дорога к этой медали 20-летней на тот момент девушки была настоящим кошмаром. С юных лет ее тренер Шон Хатчинсон заставлял подопечную присылать ему свои обнаженные снимки. А когда Кукорс исполнилось 16, коварный специалист перешел к активным действиям сексуального характера. После индивидуальных тренировок он приставал к девушке, наблюдал за ней голой в душевой — в общем, вел себя самым отвратительным образом. Когда же Ариане исполнилось 18, тренер окончательно перестал себя ограничивать и сделал ученицу своим постоянным сексуальным партнером.

«Мои внутренности разбиты вдребезги. Как невинную девушку, видевшую в этом человеке наставника, отца, меня это очень сбивало с толку... Это был сложный путь, чтобы по-настоящему понять, что произошло, и как кто-то, кому вы доверяете, кто завоевал полное доверие вашей семьи, может сделать что-то настолько ужасное», — рассказывала потом пловчиха в интервью Washington Post.

Милый тренер из Мэриленда

Ариана родилась в штате Вашингтон и в пятилетнем возрасте начала активно заниматься плаванием. В 13 она стала выступать за клуб King Aquatic. Тогда-то и произошло ее знакомство с тренером Шоном Хатчинсоном, 31-летним наставником пловцов из Балтимора. Дружелюбный и обходительный — такое впечатление он производил на родителей своих подопечных. У специалиста был уникальный подход к пловцам: вместо многочасовых тренировок Шон уделял основное внимание технике и форме. Но после того как Кукорс, будучи уже взрослой, обвинила своего наставника в домогательствах, наружу стали всплывать ужасающие подробности о том, кем действительно был «милый тренер из Мэриленда».

Кукорс стала тренироваться у Хатчинсона, поскольку подавала большие надежды. Ее считали потенциальным кандидатом в национальную команду уже в юном возрасте. В 15 она выиграла свой первый национальный чемпионат на 400-метровой дистанции, а через год подтвердила статус чемпионки, добавив еще и победу на двухсотке. Хатчинсон отлично понимал, что Ариана перспективная пловчиха, но, как оказалось, успехи в бассейне не единственное, что его интересовало в воспитаннице. Сначала он писал Кукорс сообщения, в которых интересовался ее планами на выходные, затем начались менее безобидные вопросы о том, носит ли она нижнее белье. А следом возникли совсем уже интимные просьбы: прислать обнаженные фотографии. Молодая и неопытная девушка отправляла ему такие снимки, объяснив потом в интервью Washington Post это следующим образом: «Моя жизнь и моя карьера в плавании были полностью в его руках».

Ариана Кукорс. Фото Getty Images

Подобные слухи ходят о многих тренерах

В 2010 году слухи о романе между тренером и спортсменкой дошли до федерации плавания США. Такие взаимоотношения в Америке строго запрещены этическим кодексом. За любовниками была начата слежка, и одним утром, когда они друг за другом вышли из одного и того же дома и сели в разные машины, все подозрения подтвердились. Хатчинсон уволился с поста тренера и до последнего отрицал какую-либо связь с Кукорс или какой-нибудь другой спортсменкой. «Подобные слухи ходят о многих тренерах», — отмечал Хатчинсон в разговоре с агентством Associated Press.

В целом тренер не видел в своем поведении ничего предосудительного. Скрывая отношения на людях, он был очень конкретен в личном общении с подопечной. Перед одной из тренировок он заявил девушке, что любит ее, подарил самодельное кольцо из бумаги и обещал жениться. Кукорс вспоминает о том времени с ужасом, хоть и отмечает, что в тот момент ей это казалось трогательным. «Так странно сейчас оглядываться назад и по-настоящему понимать, что там происходило, но в тот момент я верила, что мы с ним будем вместе навсегда», — вспоминала Кукорс в интервью Washington Post.

Отношения носили ярко манипулятивный характер, но еще более отчетливо это стало прослеживаться, когда, например, Кукорс поступила в университет в Вашингтоне только потому, что Хатчинсон не хотел, чтобы она уезжала от него на другой конец страны. Когда же Шон перешел работать в олимпийский центр в Калифорнии, то и Ариана бросила университет, переехав вместе с ним и начав посещать близлежащее высшее учебное заведение Чепмена.

Ариана Кукорс. Фото Getty Images

Дикие обвинения

Когда информация о служебном романе выплыла наружу, Кукорс поначалу все отрицала, и тренера оправдали. Девушке потребовалось еще восемь лет, чтобы набраться смелости и заявить обо всех домогательствах, которым она подвергалась. Ариана прекратила общение со своим мучителем в 2013 году, и лишь когда все эмоции потухли, она оказалась готова рассказать всю правду. Причем обвинение спортсменка направила против федерации плавания США, знавшей об этой ситуации, но не захотевшей предпринять какие-то действия для защиты девушки. На признания чемпионку мира толкнуло желание защитить молодых пловчих от подобных проявлений насилия со стороны тренеров.

«Я думала, что он любил меня и что я разбила его сердце, когда ушла... Мне потребовалось некоторое время, чтобы дойти до того момента, когда я смогла признать, что я на самом деле была жертвой и это была не любовь, ведь не было согласия. Это было жестокое обращение», — заявила девушка в интервью Washington Post.

Хатчинсон, конечно же, продолжил отрицать свою вину: «Я никогда не оскорблял Ариану и не делал с ней ничего такого, что не было согласовано... Я глубоко сожалею, что она сделала эти дикие обвинения годы спустя». Но в доме тренера все равно провели обыски, дабы найти электронные устройства, которые могли бы содержать какие-либо доказательства о сексуальном характере взаимоотношений между ним и Кукорс. Но до сих пор никаких подтверждений обнаружено не было.