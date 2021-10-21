Почему Мусэрского наказали за герань? На этом препарате попались десятки звезд

Метилгексанамин — опаснейший допинг, который находили в пробах у друга Болта, олимпийской чемпионки из Германии, а также у российского конькобежца Павла Кулижникова.

Олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России Дмитрий Мусэрский, накануне получивший девять месяцев дисквалификации из-за реанализа допинг-пробы 2013 года, сообщил, что в его старой пробе содержалась запрещенное вещество под названием «экстракт герани». Возможно, оно могло попасть в организм волейболиста вместе с загрязненной биодобавкой — этого за давностью лет мы уже, увы, не узнаем. Однако бессмысленность применения данного вещества в волейболе и история этого допинга наводит на мысль о том, что мы имеем дело с одним из самых катастрофических недоразумений в истории борьбы с запрещенкой в спорте.

— Я сейчас даже не помню химического названия того препарата. Это растительное вещество — то ли экстракт герани, то ли масло герани, — отметил Мусэрский в интервью «СЭ». — Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку — торты и кексы. Концентрация запрещенного вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в организм случайно. Его очень мало. В ВАДА не учли и официального сообщения американской фармацевтической компании, которая в 2015 году публично заявила, что часть ее препаратов в 2013 году случайным образом была загрязнена. В указанных мною при сдаче допинг-теста принимаемых препаратах как раз был тот, что позднее официально признали загрязненным. Компания принесла извинения, но многие спортсмены из-за этого пострадали.

Нескольким людям пришлось делать пересадку печени

На самом деле извинения от американского производителя биодобавок USPlabs были результатом серьезных разбирательств в судах, поскольку от «экстракта герани» (геранамина), который как средство для похудения содержался в спортпите OxyElite Pro и Jack3D, пострадали не только спортсмены. Один из потребителей этой продукции умер, а еще нескольким людям пришлось делать пересадку отказавшей печени. А все оттого, что никакой герани в геранамине на самом деле никогда не было — производитель вместе с китайскими поставщиками подделал сертификат, в котором утверждалось, что вещество является натуральным порошком из цветочных лепестков. Хотя на самом деле это был стопроцентно синтезированный метилгексанамин (DMAA), который можно считать «дизайнерским наркотиком».

Психостимулятор DMAA известен с конца 1940-х, но в спортпит его начали продвигать в нулевых годах XXI века — усилиями химика Патрика Арнольда, который в 2006-м получил тюремный срок за свою роль в грандиозном допинговом скандале с лабораторией BALCO. По своему эффекту метилгексанамин сравним с амфетамином и эфедрином — его прием приводит к увеличение частоты сердечных сокращений и росту артериального давления. В общем, это чистой воды «бодрящий допинг», который влияет на разные внутренние органы и при регулярном приеме крайне опасен. Особенно на фоне больших физических нагрузок. Тем не менее «экстракт герани» получил широкое распространение в биодобавках. На допинг-контроле его выявляют начиная с 2008 года и по сей день. Хотя деятели из USPlabs были осуждены за свои художества еще в 2013-м.

Допинг-лотерея

В случае с большим спортом положительные допинг-пробы на метилгексанамин — необязательно результат пофигизма спортсменов, которые не вникают в состав биодобавок и спортпита. Считается, что до 10 процентов всех допинговых инцидентов происходят по вине производителей БАДов, которые не раскрывают потребителями точного состава своей продукции («сюрпризы» иногда делаются специально, а иногда просто из-за небрежности во время производства). Поэтому все антидопинговые организации категорически не советуют спортсменам употреблять БАДы, а если без этого совсем никак, то оставлять одну невскрытую упаковку из каждой партии и по одной капсуле (таблетке) на дне каждой использованной баночки. На случай, если потом придется делать химический анализ препарата. Вот только через восемь лет, как в случае в Мусэрским, подобные доказательства отыскать уже невозможно.

Что касается инцидентов со звездами спорта и метилгексанамином, то среди россиян до Мусэрского самой известной его жертвой был Павел Кулижников. В 2012 году этот звездный конькобежец-спринтер сдал положительный тест на DMAA во время юниорского чемпионата мира и получил за это двухлетнюю дисквалификацию. Павел уверяет, что «экстракт герани» содержался в энергетическом напитке, который он купил для того, чтобы утолить жажду. В том же 2012-м на метилгексанамине во время финала Кубка Гагарина погорел хоккеист «Авангарда» Антон Белов. Тогда он отделался лишь трехмесячной дисквалификацией. Но через шесть лет допинговое прошлое стало причиной исключения Антона из заявки на Олимпиаду-2018.

Не менее удивительной оказалась история с олимпийской чемпионкой в лыжных гонках Эви Захенбахер-Штеле из Германии, которая после перехода в биатлон почти сразу сдала положительный текст на DMAA. Причем случилось это время Олимпиады-2014 в Сочи. Сначала Штеле говорила, что во всем виноват китайский чай, который она купила в обычном магазине, а потом — что допинг содержался в «загрязненном» энергетическом батончике. В итоге факт непредумышленного употребления допинга доказать не удалось, Эви получила два года дисквалификации и завершила карьеру.

Метилгексанамин также стоил золотой олимпийской медали великому спринтеру Усэйну Болту. Правда, положительный результат на этот препарат в результате перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 обнаружился не у самого великого ямайца, а у его напарника по эстафете 4х100 метров Несты Картера. Если дело тут тоже было в биодобавках, то Картер стал одним из первых клиентов спортпита USPlabs. Хотя не исключено, что производители «экстракта герани» с конца нулевых пихали его в напитки и в разнообразную еду почти без разбора. Что превращало ситуацию с поиском этого допинга в настоящую лотерею. Сейчас известно более 200 наименований продукции, которая содержит DMAA примерно в 20 разных соединениях. Вся она является нелегальной, но уследить за ее распространением крайне сложно.